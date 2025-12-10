Gulyás: Regierung unterstützt Konzession für Schnellbahnverbindung zum Flughafen

Die Regierung unterstützt den Bau einer Schnellbahnverbindung zwischen dem Internationalen Flughafen Liszt Ferenc und dem Zentrum von Budapest im Rahmen einer Konzession, erklärte Gergely Gulyás, Leiter des Amtes des Ministerpräsidenten, am Mittwoch bei einer wöchentlichen Pressekonferenz – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Gulyás sagte, die Konzession werde im Januar ausgeschrieben und das Projekt könne innerhalb von sechs Jahren abgeschlossen werden. Er fügte hinzu, dass die Bahnverbindung, die am Bahnhof Nyugati endet, die Transferzeiten zum Flughafen auf 19 Minuten verkürzen würde. Die Flughafenbahnen, die alle 5 bis 10 Minuten verkehren sollen, würden voraussichtlich rund 33.000 Reisende pro Tag befördern, sagte er. Das Kabinett habe außerdem beschlossen, die Schnellstraße M86-M87 im Nordwesten des Landes im Rahmen einer Konzession zu bauen, fügte er hinzu.