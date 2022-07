MOL erhält 35-jährige Konzession für die kommunale Abfallwirtschaft

Das ungarische Öl- und Gasunternehmen MOL hat am Freitag mitgeteilt, dass es eine staatliche Ausschreibung für eine 35-jährige Konzession für die kommunale Abfallwirtschaft gewonnen hat. Im Rahmen der Konzession, die am 1. Juli 2023 in Kraft tritt, wird MOL jährlich 4,5 bis 5 Millionen Tonnen hauptsächlich feste Siedlungsabfälle einsammeln. Das Gesamtabfallaufkommen in Ungarn beläuft sich auf etwa 20 Millionen Tonnen pro Jahr – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Das Unternehmen wird außerdem rund 185 Mrd. Forint (458 Mio. EUR) in die Abfallentsorgungsinfrastruktur investieren und in den ersten fünf Jahren der Konzession neue Kapazitäten zur Energiegewinnung aus Abfällen von mindestens 100.000 Tonnen pro Jahr schaffen. Der Einstieg von MOL in die Abfallwirtschaft steht im Einklang mit seiner Strategie 2030+, in neue, kohlenstoffarme Unternehmen der Kreislaufwirtschaft zu investieren.