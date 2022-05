Grande Partenza in Ungarn „übertrifft alle Erwartungen“

Die Ausrichtung der ersten drei Etappen des diesjährigen Giro d’Italia habe „unsere kühnsten Träume übertroffen“, sagte der Regierungsbeauftragte für ein aktives Ungarn, Máriusz Révész, in einer Erklärung am späten Sonntag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Révész sagte, „mindestens eine Viertelmillion Menschen“ hätten die Fahrer entlang der Strecke angefeuert, zu einer „sensationellen Stimmung“ beigetragen und „alle Erwartungen der italienischen Organisatoren übertroffen“. Er dankte den Organisatoren des Giro d’Italia, den lokalen Verwaltungen der Hauptstadt und der anderen Ortschaften, durch die das Rennen führte, sowie dem Straßeninstandhaltungsunternehmen Magyar Közút Nonprofit, den Freiwilligen, den Fans und den Anwohnern.

Rennleiter Mauro Vegni sagte, der Empfang in Ungarn für die Grande Partenza des Giro d’Italia „hätte nicht herzlicher sein können“. „Wir möchten Ungarn, der Regierung, den Anwohnern, den Fans und natürlich dem lokalen Organisationskomitee für die Grande Partenza danken. Die letzten drei Tage waren ein echter Erfolg“, sagte er. Er fügte hinzu, dass die Ungarn „ihren Platz in der internationalen Radsportgemeinschaft gesichert haben“.

Ungarn war vom 6. bis 8. Mai Gastgeber der ersten drei Etappen des Giro d’Italia. Auf der ersten Etappe am Freitag fuhren die Radsportler 195 km von Budapest über Székesfehérvár und Esztergom nach Visegrád. Am Samstag folgte ein Einzelzeitfahren über eine 9,2 km lange Strecke im Herzen von Budapest. Am Sonntag fuhren die Radfahrer 201 km von Kaposvár in Südungarn entlang des Nordufers des Plattensees nach Balatonfüred. Ungarn sollte die Grande Partenza des Giro d’Italia 2020 ausrichten, aber das Rennen wurde wegen der Pandemie verschoben.