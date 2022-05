Die 105. Ausgabe des Giro d’Italia wurde am Freitag auf dem Heldenplatz in Budapest gestartet. Am ersten Tag des dreiwöchigen Rennens haben 176 Fahrer aus 22 Teams 195 Kilometer zurückgelegt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die erste Etappe führte von Budapest über Székesfehérvár und Esztergom nach Visegrád, wobei die Fahrer einen Höhenunterschied von 900 Metern bewältigen mussten.