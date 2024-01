Vogelgrippe in Ostungarn nachgewiesen

In einer Fasanerie im Komitat Jász-Nagykun-Szolnok in Ostungarn wurde der Subtyp H5N1 der Vogelgrippe nachgewiesen, teilte die Behörde für Lebensmittelsicherheit Nébih am Donnerstag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Um die Farm in Abádszalók wurden Schutz- und Überwachungszonen eingerichtet, und rund 7.000 Fasane werden gekeult.

