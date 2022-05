Gulyás: Ungarischer öffentlicher Dienst hat außergewöhnlichen Situationen getrotzt

Die Reform der ungarischen öffentlichen Verwaltung seit 2010 sei erfolgreich gewesen und habe den außergewöhnlichen Herausforderungen der letzten vier Jahre standgehalten, sagte Gergely Gulyás, der Leiter des Ministerpräsidentenbüros, der in der vierten Orbán-Regierung in Folge im Amt bleiben soll, am Donnerstag vor dem Justizausschuss des Parlaments – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Es gebe einen „fast parteiübergreifenden Konsens“, dass die Neuorganisation der Aufgaben der öffentlichen Verwaltung ein Erfolg gewesen sei, sagte Gulyás. Öffentliche Dienstleistungen würden inzwischen meist über eine einzige Anlaufstelle abgewickelt, schnell und auf hohem Niveau, und zwar auf wirklich „bürgerfreundliche“ Weise, sagte er. Gleichzeitig hätten die Behörden auch die Krisen der letzten Jahre, wie die Coronavirus-Pandemie und die Hilfe für ukrainische Flüchtlinge, hervorragend gemeistert, sagte er.

Zu den Flüchtlingen sagte er, dass mehr als 750.000 Menschen aus der Ukraine nach Ungarn geflohen seien, aber die meisten von ihnen seien ethnische Ungarn oder Ukrainer mit Familie im Lande, schätzungsweise 100.000 Menschen. Ungarn habe in den letzten Monaten „ein schönes Beispiel für Solidarität“ gezeigt und „seine politische Position bestätigt, dass Migranten, die durch sieben oder acht sichere Länder reisen, nicht mehr als Flüchtlinge angesehen werden können und andererseits das erste sichere Land bereit sein muss, Flüchtlinge aufzunehmen“.

Gulyás sagte, er habe Balázs Fürjes, der bisher als Staatssekretär für die Entwicklung von Budapest und seinem Ballungsraum tätig war, zu seinem parlamentarischen Staatssekretär ernannt. Die Regierungsprogramme „Moderne Städte“ und „Ungarisches Dorf“ werden weiterhin von Alpár Gyopáros betreut, sagte er. In Bezug auf das erstgenannte Programm hob er die Fertigstellung von 800 Kilometern Straßen und Autobahnen in den vergangenen sieben Jahren hervor, während die Entwicklungen im Rahmen des letztgenannten Programms zu einer positiven demografischen Entwicklung in den Dörfern beigetragen hätten. Zu einem anderen Thema sagte Gulyás, dass die Mittel für zivile Organisationen von 3,4 Milliarden Forint (8,85 Mio. EUR) im Jahr 2012 auf 10,9 Milliarden Forint im Jahr 2022 aufgestockt worden seien. Der Ausschuss unterstützte die Nominierung von Gulyás für das Amt mit acht Ja- und drei Nein-Stimmen.