Rama: Ungarn als Vorbild für Albanien

Albanien betrachtet Ungarn als Vorbild, sagte der albanische Premierminister nach einem Gespräch mit Ministerpräsident Viktor Orbán am Freitag in Budapest – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Ungarn habe die interne Reform seiner öffentlichen Verwaltung in „vorbildlicher Weise“ durchgeführt, sagte Edi Rama auf einer gemeinsamen Pressekonferenz. Er lobte den Strukturwandel der ungarischen Regierung und fügte hinzu, dass Ungarn damit begonnen habe, eine Gesellschaft zu schaffen, die sich in Richtung Wohlstand bewege, und dies in einem „nicht allzu vielversprechenden finanziellen Rahmen“. Rama dankte Orbán für seine unerschütterliche Unterstützung der westlichen Balkanländer. Er dankte auch der ungarischen EU-Ratspräsidentschaft für ihre Koordinierungsarbeit, die den EU-Integrationsprozess Albaniens vorantreibt. Rama wies darauf hin, dass bei dem Treffen zwei Kooperationsabkommen in den Bereichen Landwirtschaft und öffentliche Verwaltung unterzeichnet worden seien.