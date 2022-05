Pécs feiert Vasarely mit einem Festival

Am 27. und 28. Mai 2022 findet ein Festival zu Ehren des berühmten Op-Art-Malers und Bildhauers Victor Vasarely in seiner Heimatstadt Pécs statt, teilte der Veranstalter am Montag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das zum ersten Mal organisierte Festival wird mit einer Glasausstellung eröffnet, gefolgt von einer Modenschau zum Thema Op-Art und einer DJ-Show am Freitagnachmittag, teilte das Nationaltheater Pécs mit. Am Samstag findet eine Buchvorstellung des Buches „Memoires“ von Pierre Vasarely, dem Enkel des Künstlers, sowie ein Konzert von Künstlern auf dem Balkon des Theaters statt. Das Nationaltheater zeigt eine Aufführung des Pécser Balletts mit dem Titel „Vasarely-Etüden“. An beiden Abenden findet ab 21 Uhr eine Lichtkunst-Performance an der Fassade des Theaters statt, gefolgt von einer DJ-Show vor dem Gebäude auf dem Platz.

Vasarely wurde 1906 als Győző Vásárhelyi in Pécs geboren. Er starb 1997 in Frankreich. Er entwickelte einen einzigartigen Stil geometrisch-abstrakter Kunst. Sein „Zebra“, das aus geschwungenen schwarzen und weißen Streifen besteht, gilt als das erste Op-Art-Werk der Welt. Einzelheiten zum Programm finden Sie unter pnsz.hu.