Ungarns Gasspeicher zu 25 Prozent ausgelastet

Mitte Mai befanden sich 1,6 Milliarden Kubikmeter Gas in Ungarns unterirdischen Speichern, was etwas mehr als 25 % der Kapazität entspricht, so die ungarische Regulierungsbehörde für Energie und öffentliche Versorgungsbetriebe (MEKH) am Montag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

MEKH stellte fest, dass die Gasspeicher bis Mitte April mit fast 0,4 Milliarden Kubikmetern Gas aufgefüllt wurden. Die Daten auf der MEKH-Website zeigen, dass die Gasspeicher zur gleichen Zeit vor einem Jahr 3,6 Milliarden Kubikmeter enthielten. Bis zum Herbst müssen die Gasspeicher für die Versorgung der Verbraucher auf dem regulierten Versorgungsmarkt 1,87 Milliarden Kubikmeter erreichen, so MEKH. Die MEKH fügte hinzu, dass das Gasvolumen in den Sicherheitsreserven bei 0,9 Milliarden Kubikmetern liegt, aber bis zum 1. Oktober auf 1,2 Milliarden ansteigen wird. Die Gesamtkapazität der ungarischen Gasreserven liegt bei 6,33 Milliarden Kubikmetern.