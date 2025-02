Theaterfestival der nationalen Minderheiten in Ungarn beginnt am 24. März

Das Jelen/Lét-Festival der Theater nationaler Minderheiten in Ungarn findet vom 24. März bis 6. April im Nationaltheater in Budapest statt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das vom Serbischen Theater Ungarns mit professioneller Unterstützung des Ungarischen Theaterverbands organisierte Festival zeigt die neuesten Werke von 13 Theatern der nationalen Minderheiten. Auf dem Programm stehen u. a. Szenen einer Ehe vom Karavan-Theater, Katerina vom Ungarisch-Ukrainischen Nationaltheater, Doja die Zigeunerfee von der Czinka-Kompanie und Jávor „Palis“ letztes Vergnügen vom Ungarisch-Serbischen Theater.

Das Festival bietet auch Aufführungen des slowakischen Theaters Vertigo, des armenischen Nationaltheaters Artashat, des bulgarischen Malko Teatro, des Zigeunertheaters Cinka Panna, des armenischen Theaters Urartu, der Deutschen Bühne Ungarn, des kroatischen Theaters Pécs, des armenischen Theaters Ani-Budavár und des griechischen Nationaltheaters Amfitheatro.

Am 27. März, dem Welttheatertag, wird die Theatergruppe der nationalen Minderheiten in Ungarn eine nationale Aufführung präsentieren. Den Abschluss des Festivals bildet das Stück „Abenddämmerung“ von Attila Vidnyánszky am 6. April auf der Hauptbühne des Nationaltheaters.

Weitere Informationen über das Programm finden Sie auf der Homepage des Festivals unter https://jelenletfesztival.hu. Das Jelen/Lét-Festival wird von der ungarischen Regierung, dem Nationalen Kulturfonds, dem Büro des Ministerpräsidenten und dem Ministerium für Kultur und Innovation unterstützt.