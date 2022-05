Ungarn: Regierung will heimische Energieerzeugung ausbauen

Die Regierung will die heimische Energieproduktion ausbauen, um die Unabhängigkeit von importierten Energieressourcen zu stärken, erklärte László Palkovics, Minister für Technologie und Industrie, am Donnerstag auf einer Konferenz – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Ungarn führe bereits Gespräche mit der Europäischen Union über eine Finanzierung in Höhe von 16 Milliarden Euro, um die Energiesouveränität zu stärken, sagte er in seiner Grundsatzrede auf der Messe und Konferenz für grüne Energie und Nachhaltigkeit in Zalaegerszeg, im Südwesten Ungarns. „Die Einrichtung des Ministeriums für Technologie und Industrie in der [neuen] Regierung ist unter anderem eine Erklärung, dass wir nicht aufgeben wollen, eine grünere Umwelt zu schaffen, sondern auch Lösungen für die uns umgebenden Herausforderungen finden wollen“, sagte er.

Die Regierung prüft die Ausbeutung der Schiefergasfelder in der Nähe von Makó im Südosten Ungarns und die Wiedereröffnung der Ölquellen im südwestlichen Komitat Zala, sagte er. Diese alternativen Technologien schienen früher unbedeutend zu sein, „aber in diesem neuen Umfeld könnten sie gebraucht werden“, sagte er. Ziel sei es, die ungarische Gasproduktion von 1,5 Milliarden Kubikmetern auf 2,5 Milliarden Kubikmeter pro Jahr zu steigern, sagte er. Zu den weiteren Projekten gehören die Modernisierung des Kraftwerks Mátra in Nordungarn und die Abschaltung der Braunkohleblöcke im Jahr 2025, sagte er. Sie würden „in Reserve gehalten“ und durch ein Wasserstoff- und ein Solarkraftwerk ersetzt, sagte er.