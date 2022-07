Ungarn will Güterverkehrsdrehscheibe werden

Die Regierung arbeitet daran, Ungarn zur mitteleuropäischen Güterverkehrs- und Logistikdrehscheibe zu machen, unter anderem durch die Übernahme eines möglichst großen Anteils am Güterumschlag zwischen Europa und Asien, sagte der Minister für Technologie und Industrie am Freitag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die Regierung widme der Entwicklung der Eisenbahn besondere Aufmerksamkeit, sagte László Palkovics auf einer von Rail Cargo Hungária organisierten Veranstaltung zum Tag der Eisenbahn und fügte hinzu, dass laufende Projekte wie der Ausbau der Bahnlinie Budapest-Belgrad dazu beitragen würden, das 21. Jahrhundert in Ungarn zum „Jahrhundert des Schienenverkehrs“ zu machen. Auch die Vorbereitungen für den Bau der neuen V0-Güterbahnlinie, die Budapest umgeht, seien im Gange, sagte er. Palkovics wies darauf hin, dass er und seine türkischen, serbischen und bulgarischen Amtskollegen in dieser Woche einen Koordinierungsrat für den Verkehr eingerichtet haben. Ungarn hat außerdem ein Programm zur Entwicklung von Containerterminals in Angriff genommen, das den Bau neuer intermodaler Containerterminals in verschiedenen Teilen des Landes vorsieht, so Palkovics.

Der Staatssekretär des Ministeriums für Technologie und Industrie, Dávid Vitézy, sagte, die Ziele der Regierung würden die Leistung des Schienenverkehrssektors verdoppeln. Das Ministerium arbeite daran, den Rückgang des Anteils der auf der Schiene beförderten Güter um 13 % im ersten Quartal dieses Jahres auszugleichen, sagte Vitézy.