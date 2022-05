Szijjártó: Regierung will Senkung der Versorgungsgebühren, Renten und Vollbeschäftigung schützen

Die ungarische Regierung wird die Errungenschaften des Systems zur Senkung der Versorgungsgebühren, die Renten und die Vollbeschäftigung angesichts der wirtschaftlichen Herausforderungen durch den Krieg in der Ukraine schützen, sagte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó am Donnerstag bei der Einweihung eines Werks des japanischen Unternehmens Nissho Hungary – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das neue Werk des Unternehmens in Újhartyán, in der Nähe von Budapest, wird optische Folien für die Produktion von Elektroautos herstellen. Die Regierung unterstützte die Investition in Höhe von 4 Mrd. Forint (10,3 Mio. EUR) mit einer Steuersenkung in Höhe von 1,4 Mrd. Forint und trug damit zur Schaffung von 140 Arbeitsplätzen bei, sagte Szijjártó. Bei der Einweihung sagte Szijjártó, dass in den vergangenen 15 Jahren „eine neue Ära der Weltwirtschaft“ begonnen habe. Während im Jahr 2007 80 % der weltweiten Investitionen von westlichem Kapital finanziert wurden, haben die östlichen Länder jetzt einen Anteil von 70 % an den weltweiten Investitionen, sagte er.

Ungarns Politik der Öffnung nach Osten sei „keine politische oder ideologische, sondern eine wirtschaftliche Politik“, die sich als „voller Erfolg“ erwiesen habe, sagte er. Ungarns Exporte in den Osten sind in den letzten 12 Jahren um 45 % und der Handel mit den östlichen Ländern um 48 % gestiegen. Im vergangenen Jahr seien 60 % der Investitionen aus dem Osten in das Land geflossen, sagte er. Die ungarischen Exporte nach Japan seien im vergangenen Jahr um 18 % auf 830 Millionen Dollar gestiegen, sagte er und lobte die ungarisch-japanische Zusammenarbeit. In der Zwischenzeit sei der bilaterale Handel um 20 % auf rund 2,5 Milliarden Dollar angestiegen, sagte er.

Die Autoindustrie sei „das Rückgrat der ungarischen Wirtschaft“, sie beschäftige 154.000 Menschen und erbringe etwa 28 % der Produktion der verarbeitenden Industrie, sagte er. Investitionen, die in diesen Sektor fließen, seien der Schlüssel zur Wirtschaft. Im Hinblick auf die Anfang der Woche angekündigten Sondersteuern für Banken und Großunternehmen sagte Szijjártó, dass diese Steuern nicht die Produktionsunternehmen treffen würden. Ungarn biete nach wie vor das freundlichste Investitionsumfeld für diesen Sektor in Europa, sagte er.