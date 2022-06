Einzelhandelsumsatz in Ungarn stieg im April um 15,7 Prozent

Die Einzelhandelsumsätze in Ungarn stiegen im April um 15,7 %, wie das Statistische Zentralamt (KSH) am Freitag mitteilte. Bereinigt um Kalenderjahreseffekte stiegen die Einzelhandelsumsätze um 15,8 % und wiesen damit den zweiten Monat in Folge ein zweistelliges Wachstum auf – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Der bereinigte Umsatz mit Lebensmitteln stieg um 7,1 %, der Umsatz mit Nicht-Lebensmitteln um 15,4 % und der Umsatz mit Kraftstoffen um 37,3 %. In absoluten Zahlen belief sich der Einzelhandelsumsatz auf 1.373 Milliarden Forint (3,5 Mrd. EUR). Davon entfielen 46 % auf den Verkauf von Lebensmitteln, 36 % auf den Verkauf von Nicht-Lebensmitteln und 18 % auf den Verkauf an Tankstellen. Eine detaillierte Aufschlüsselung der Daten zeigt, dass der Umsatz mit Bekleidung und Schuhen um 66,8 %, der Umsatz mit Computern und sonstiger Elektronik um 27,0 % und der Umsatz in Second-Hand-Läden um 48,1 % gestiegen ist. Im Zeitraum Januar-April stiegen die Einzelhandelsumsätze um bereinigte und unbereinigte 11,8 % im Vergleich zum Vorjahr. Der bereinigte Umsatz mit Lebensmitteln stieg um 2,6 %, der Umsatz mit Nicht-Lebensmitteln um 16,4 % und der Umsatz mit Kraftstoffen um 30,0 %.

Gergely Suppan, Chefanalyst der Takarékbank, sagte, dass sich das Wachstum der Einzelhandelsumsätze in den kommenden Monaten allmählich verlangsamen könnte, da die höheren Umsätze in die Basisperiode fallen und einige vorübergehende Faktoren auslaufen. Für das Gesamtjahr rechnet er mit einem Einzelhandelswachstum von etwa 10 %. János Nagy, makroökonomischer Analyst der Erste Bank, wies auf die Auswirkungen der höheren Löhne und der fiskalischen Transfers zu Beginn des Jahres auf das Wachstum der Einzelhandelsumsätze hin und sagte, dass sich das Wachstum vor dem Hintergrund der Haushaltskonsolidierung und der hohen Inflation verlangsamen könnte.