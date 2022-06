Karácsony: Budapest muss vor den Auswirkungen der abgeschafften Obergrenze für Energiekosten „gerettet“ werden

Budapest muss vor den Auswirkungen der jüngsten Entscheidung der Regierung gerettet werden, die zentralen Energiesubventionen für Kommunen und Unternehmen zu streichen. Dies erklärte Gergely Karácsony, Bürgermeister der Hauptstadt, auf Facebook als Reaktion auf die Äußerungen von Márton Nagy, Minister für wirtschaftliche Entwicklung, in einem Interview mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Karácsony sagte, die jüngsten Maßnahmen der Regierung „sind das, wonach sie aussehen: brutale Sparmaßnahmen“ – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Die Orbán-Regierung hat die Deckelung der Versorgungskosten [für die Kommunen] in ihrer jetzigen Form aufgehoben … ohne vorherige Konsultation oder Einholung einer Folgenabschätzung“, sagte Karácsony. Entgegen der Behauptung der Regierung werden kleine Unternehmen und Gemeinden die Auswirkungen der Streichung aus dem Programm nicht verkraften, so der Bürgermeister. „Unternehmen, die von der Pandemie, der Wirtschaftskrise, dem Krieg und dem Arbeitskräftemangel betroffen sind, werden dies nur durch Preiserhöhungen bewältigen können, was die Inflation weiter anheizen wird; die angekündigten Maßnahmen werden also alle treffen“, sagte er.

Karácsony wies darauf hin, dass der Budapester Stadtrat die Regierung aufgefordert habe, die Bereiche, die von der zentralen Deckelung der Versorgungskosten profitieren, eher zu erhöhen als zu reduzieren. Ein solcher Bereich sei der öffentliche Verkehr, der aufgrund höherer Kraftstoff-, Strom- und Gaspreise mit steigenden Kosten zu kämpfen habe. Die damit verbundenen zusätzlichen Kosten könnten sich im Jahr 2022 auf 20 Milliarden Forint (51 Mio. EUR) belaufen, fügte er hinzu. Der Bürgermeister sagte, er werde am 13. Juni nach Brüssel reisen, um sich mit Vertretern der Europäischen Kommission zu treffen, in der Hoffnung, EU-Gelder „für eine nachhaltige Energiepolitik in Ungarn und in Budapest“ zu erhalten. Er versprach auch, Wirtschaftsführer, Experten und Bürgergruppen zu konsultieren, bevor er eine Strategie für eine energieeffiziente und nachhaltige Hauptstadt ausarbeitet. Er sagte, er hoffe, dass die Stadtoberhäupter die Gelegenheit haben würden, „die aufgeschobenen Gespräche mit der Regierung nachzuholen … denn Budapest darf nicht den Kürzeren ziehen, wenn die Regierung die Obergrenze für Energiekosten aufhebt.“