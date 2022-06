Ungarn: Regierung beschließt „Übergewinnsteuer“

Das Kabinett hat beschlossen, einen Fonds zum Schutz der Obergrenze für Stromrechnungen einzurichten und zur Finanzierung eine Steuer auf zusätzliche Gewinne einzuführen, sagte Márton Nagy, Minister für wirtschaftliche Entwicklung, in einem Interview mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk am Sonntag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In diesem Jahr wird der Fonds mit 800 Milliarden Forint (2,04 Mrd. EUR) ausgestattet, während er im nächsten Jahr 1.000 Milliarden Forint erreichen wird, fügte er hinzu. Die Einzelheiten der Entscheidung werden am Wochenende im ungarischen Staatsanzeiger veröffentlicht, sagte er. Nagy sagte, die neue Steuer, die unter anderem Banken, Energie- und Handelsunternehmen sowie Fluggesellschaften betrifft, sei zeitlich begrenzt und gezielt.

Die Unternehmen werden überwacht, um sicherzustellen, dass sie die Kosten der Steuer nicht auf die Verbraucher abwälzen. Nagy sagte, dass die Budgets der Ministerien um 10 % gekürzt werden, wobei in diesem Jahr Einsparungen in Höhe von 581 Milliarden Forint und im nächsten Jahr in Höhe von 500 Milliarden Forint erwartet werden. Weitere Einsparungen in Höhe von 1.150 Milliarden Forint werden in den Jahren 2022-2023 durch die Umplanung und Verschiebung bestimmter öffentlicher Investitionen erzielt, fügte er hinzu. In der Zwischenzeit werden sich die finanziellen Unterstützungspakete auf die Haushalte konzentrieren, so Nagy, der darauf hinwies, dass die Kommunen und Unternehmen keine staatlichen Subventionen mehr erhalten werden. Die damit verbundenen Einsparungen sollen sich auf über 2.000 Milliarden Forint pro Jahr belaufen, um das Ziel eines Haushaltsdefizits von 4,9 % des BIP in diesem Jahr und 3,5 % im Jahr 2023 zu erreichen.