Kraftstoffversorgung in Ungarn gesichert

Die Kraftstoffversorgung in Ungarn ist nach wie vor gesichert, erklärte das Ministerium für Technologie und Industrie (TIM) am Samstag. Trotz der Schließung der österreichischen Erdölraffinerie in Schwechat, die länger als ursprünglich erwartet dauerte, gebe es in Ungarn keine Versorgungsprobleme, und die heimische Kraftstoffproduktion und -reserven reichten aus, um den heimischen Bedarf zu decken, so das Ministerium in einer Erklärung – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Das Hauptziel der Regierung sei es, die Versorgung mit erschwinglichem Kraftstoff jederzeit sicherzustellen, und die im November letzten Jahres eingeführte Obergrenze für Kraftstoff an den Zapfsäulen bedeute, dass die Ungarn den niedrigsten Preis für Kraftstoff in ganz Europa zahlen, so die Erklärung weiter. Presseberichten zufolge sagten Brancheninsider, dass die OMV-Raffinerie in Schwechat nach einer Abschaltung wegen regelmäßiger Wartungsarbeiten nicht wieder angefahren werden konnte, was zu Versorgungsproblemen führen könnte: Die Tankstellen der OMV in Ungarn mussten schließen. Die Wirtschaftszeitung Világgazdaság berichtete, dass die ungarische Öl- und Gasgesellschaft MOL nicht in der Lage sein wird, den Engpass auszugleichen.