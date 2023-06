Parlament debattiert Haushaltsentwurf 2024

Bei der Debatte über den Haushalt 2024 im Parlament sagte der Finanzminister, der Haushalt sei ein „Verteidigungshaushalt“. In Kriegszeiten müsse Ungarn seine Sicherheit garantieren, Familien, Renten und Arbeitsplätze schützen und die Versorgungskosten niedrig halten – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Deshalb liege der Schwerpunkt des Haushalts auf der Stärkung des Systems, um die Versorgungskosten niedrig zu halten und die Landesverteidigung zu stärken, sagte Mihály Varga und fügte hinzu, dass Ungarn an mehreren Fronten mit Herausforderungen konfrontiert sei, wie dem langwierigen Krieg und den „gescheiterten Brüsseler Sanktionen“, die zu einer schweren Energiekrise in Europa geführt hätten. Die zusätzlichen Belastungen bei den Energiepreisen kosten das Land mehr als 1.000 Milliarden Forint (2,7 Mrd. EUR), sagte er. Varga sagte, dass der Schutz der bisher erreichten Ergebnisse die Hauptaufgabe der Regierung sei, und fügte hinzu, dass finanzielle Stabilität für die Sicherheit wesentlich sei. Eine starke Wirtschaft in Verbindung mit Haushaltsdisziplin sei in dieser Hinsicht notwendig, fügte er hinzu.

Die Regierung hat sich verpflichtet, die Inflation bis Ende dieses Jahres auf eine einstellige Zahl zu senken. Für das nächste Jahr wird eine Inflationsrate von 6 % angestrebt, während für 2024 ein Wirtschaftswachstum von 4 % erwartet wird, sagte der Minister. Die Staatsverschuldung in Prozent des BIP werde in diesem Jahr auf 69,7 % und im nächsten Jahr auf 66,7 % gesenkt, sagte er und fügte hinzu, dass ein Defizitziel von 2,9 % des BIP vorgesehen sei.