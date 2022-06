Minister für wirtschaftliche Entwicklung fordert Entschuldigung von Ryanair

Márton Nagy, der ungarische Minister für wirtschaftliche Entwicklung, fordert eine Entschuldigung von der Billigfluglinie Ryanair. Nagy sagte der Nachrichtenagentur MTI, die Praktiken, die sich „Europas profitgierigste Fluggesellschaft“ erlaube, seien „unfair und kleinlich“ – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Er sagte, die Erwartungen der ungarischen Regierung seien unverändert: Jeder müsse sich an die Regeln halten, jeder müsse sich verantwortungsvoll und fair verhalten und vor allem dürfe niemand die Steuern auf die Verbraucher abwälzen. Er wies darauf hin, dass eine Untersuchung des Verbraucherschutzes im Zusammenhang mit unlauteren Praktiken bei der Preisgestaltung für Tickets im Gange ist. „Wenn sich jemand entschuldigen muss, dann ist es Ryanair. Eine Entschuldigung ist bei den ungarischen Familien angebracht, auf die die Fluggesellschaft eine Steuer abwälzen wollte, wie sie in anderen europäischen Ländern klaglos gezahlt wird“, sagte Nagy.

Er fügte hinzu, dass der Dank an alle Unternehmen geht, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, zur Bewältigung der durch den Krieg entstandenen wirtschaftlichen Situation beizutragen und anzuerkennen, dass „die Sicherheit der Familien wichtiger ist als ein paar Euro Extraprofit“. „Wir verstehen natürlich, dass Ryanair wirklich provozieren will, denn schlechte Publicity ist immer noch Publicity. Die Regierung betrachtet diesen Austausch als abgeschlossen; sie wird sich nicht an großmäuligen Auseinandersetzungen beteiligen“, fügte er hinzu.