Tagesausflüge versüßen den Urlaub – so werden sie geplant

Auf die Urlaubsreise freuen Sie sich schon das ganze Jahr und natürlich möchten Sie die Zeit nutzen, und dort auch etwas ganz besonderes erleben? Dann sollten Sie nicht nur am Strand liegen und relaxen, sondern sich aktiv mit der Umgebung beschäftigen. Ob in Spanien, Italien oder in anderen europäischen Ländern, Sehenswürdigkeiten gibt es in großer Zahl und auch Aktivitäten können von Ihnen gebucht werden. Wir verraten Ihnen, worauf es bei einem geplanten Tagesausflug ankommt.

Früh beginnen, die Ausflüge zu planen



Spontanität ist etwas Schönes, doch wenn es um den Urlaub geht, sollten Sie besser planen. Vor allem zur Haupttouristenzeit ist es durchaus möglich, dass die schönsten Erlebnisse sonst bereits völlig überlaufen sind und Sie keinen Platz mehr bekommen. Bei seriösen Anbietern wie Hellotickets können Sie, sortiert nach Ländern und Themen Ihre Veranstaltungen, Events und Führungen buchen.



Wie wäre es zum Beispiel mit einer Führung durch den Vatikan? Oder mit einer Bootstour am Plattensee? Sie selbst entscheiden, worauf Sie Lust haben. Je früher Sie buchen, desto besser können Sie planen und desto höher sind die Chancen, dass Sie noch Tickets bekommen.



Eine Tagestour am Vorabend gründlich durchplanen



Endlich sind Sie im Urlaub angekommen und am nächsten Tag möchten Sie einen besonderen Ort besichtigen oder haben ein Boot gemietet etc.? Damit der Ausflug kein Reinfall wird, planen Sie schon am Vorabend und stellen Sie das Gepäck bereit, damit Sie morgens gleich aufbrechen können. Informieren Sie sich, wo genau Sie hinmüssen, wo Ihr Event stattfindet, denn meist kennen Sie sich im Ausland vor Ort nicht gut aus. Speichern Sie die Route in Ihr Handy ein oder nutzen Sie die gute alte Landkarte, um die Strecke zu markieren.



Wenn Sie mit dem Auto fahren, tanken Sie voll, bevor es losgeht, damit Sie gar keine Zeit an der Tankstelle während der Anfahrt verbringen müssen. Fahren Sie rechtzeitig aus der Ferienwohnung oder dem Hotel ab, damit Sie vor Beginn der Führung oder des Eventstarts bereits vor Ort sind.



Planen Sie dabei immer unvorhergesehene Dinge ein. Plötzlich muss jemand zur Toilette, es herrscht ein Stau oder Sie haben die Tickets vergessen und müssen noch einmal kurz umkehren. Eine gute Planung sorgt für einen stressfreien Tag und viel Vergnügen.



Denken Sie an Ihre Gesundheit – Vorsorge vor Sonnenbrand und Co.



Je nach Ausflug müssen Sie daran denken, dass die Sonne im europäischen Ausland warm vom Himmel brennen kann. Wenn Sie also zum Beispiel eine Bootstour auf Menorca gebucht haben, müssen Sie an ausreichend Insekten- und Sonnenschutz denken. Haben Sie hingegen eine Führung durch den Vatikan gebucht, denken Sie an ein dünnes Jäckchen, denn in den heiligen Hallen kann es aufgrund der Dicke des Gemäuers auch schon einmal kühl werden.

Schreiben Sie abends eine Checkliste, was Sie am nächsten Tag alles brauchen. Denken Sie auch an Getränke und Snacks, falls die Anfahrt zu Ihrem Ausflugsziel etwas länger dauert. Generell sollten Sie immer einige Flaschen Wasser im Auto haben, denn Durst entsteht bei einem Ausflug schnell.



Wenn es sehr heiß ist, denken Sie auch an eine passende Kopfbedeckung, damit der Abend nicht mit einem Sonnenstich endet. Prüfen Sie morgens Ihre Checkliste noch einmal kurz und dann kann es auch schon losgehen. Kleiner Tipp: Achten Sie auf den Wetterbericht, manchmal ändert sich das Wetter innerhalb weniger Tage und daher müssen Sie die passenden Kleidungsstücke für den Tagesausflug einpacken.



Shows und Musicals nicht außer Acht lassen



Sie möchten im Urlaub etwas Besonderes erleben und nicht nur den typischen Einheitsbrei? Dann denken Sie doch einmal über einen Showbesuch nach. Oftmals finden im Ausland Events statt, die Ihnen Zuhause nicht geboten werden. Das trifft nicht nur auf spektakuläre Broadway-Shows in New York zu, sondern auch auf Reiseländer wie Italien, Spanien und Co. Schauen Sie sich um, ob eine bekannte spanische Band ein Konzert gibt oder ob gerade ein Open-Air abgehalten wird, zu dem Sie anreisen können.

Die ausländische Kultur können Sie wunderbar kennenlernen, wenn Sie an den Feiern und Festivals der Einheimischen teilnehmen. Tickets hierfür können Sie bequem online buchen, so dass Sie sich vor Ort gar nicht mit Sprachbarrieren und anderen Ärgernissen aufhalten müssen.



Das schöne an solchen Shows ist, dass sie nicht nur zur Hauptreisezeit im Sommer, sondern auch im Winter stattfinden. Oft sind es gerade die kalten Monate, die zum Besuch von Events genutzt wird und die auch Ihnen viel Abwechslung im Urlaub bieten kann. Wer sagt, dass Sie nur im Sommer verreisen dürfen?

Fazit: Mit viel Abwechslung wird der Urlaub perfekt



Nichts ist so langweilig wie Routine im Urlaub, obwohl es eigentlich so viel zu entdecken gibt. Seien Sie bereit für ein Abenteuer, lernen Sie neue Regionen und Gebiete kennen, besuchen Sie Shows oder lassen Sie sich durch beeindruckende Bauwerke längst vergangener Zeiten führen. Sobald Sie sich für einen Urlaubsort entschieden haben, halten Sie Ausschau nach Ausflugsangeboten, die Ihre Reise zu einem unvergesslichen Highlight machen können.