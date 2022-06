Ungarn bietet Route für Getreideexporte an

Ungarn hat angeboten, eine Route für ukrainische Lebensmittelexporte zur Verfügung zu stellen, sagte der Außenminister – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Krieg in der Ukraine drohe zu einer weltweiten Nahrungsmittelknappheit zu führen und weitere Migrationswellen auszulösen, erklärte Péter Szijjártó am Rande eines Treffens der EU-Außenminister in Luxemburg. Damit ein Transportkorridor funktionieren könne, müsse die Grenze zwischen den beiden Ländern sicher sein. Szijjarto sagte, der „Teufelskreis, der die Welt bedroht“, werde durch die hohe Inflation und den Rückgang der Exporte von Agrarprodukten aus der Ukraine und Russland angeheizt, was zu steigenden Preisen führe. Der Mangel an alternativen Ressourcen und die Tatsache, dass Russland, die Ukraine und Weißrussland wichtige Akteure auf dem Weltmarkt für Kunstdünger sind, verschärfen das Problem, sagte er.

Szijjarto stellte fest, dass mehrere Redner auf dem Treffen weitere Waffenlieferungen an die Ukraine forderten. „Ich bin mir nicht ganz sicher, ob dies die beste globale Lösung für eine Nahrungsmittelknappheit ist“. Er forderte die rasche Annahme eines „soliden“ Plans zum Wiederaufbau der ukrainischen und russischen Exportkapazitäten. Russland und die Ukraine liefern 30 % der weltweiten Weizen- und 80 % der Sonnenblumensamenexporte, stellte er fest.