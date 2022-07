USA kündigen Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung mit Ungarn

Die Vereinigten Staaten haben ihr vor 43 Jahren unterzeichnetes Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung mit Ungarn gekündigt, erklärte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó am Samstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Grund für diesen Schritt ist klar: Ungarn ist gegen die Einführung des globalen Mindeststeuersatzes für Unternehmen und die daraus resultierenden Steuererhöhungen, so Szijjártó auf Facebook. Die europäische Wirtschaft müsse langfristig in einem Umfeld funktionieren, in dem die Inflation nicht zu hoch sei. Wenn die Steuerlast der produzierenden Unternehmen unter diesen Umständen weiter erhöht werde, seien die Auswirkungen „dramatisch“, fügte er hinzu. Die Wettbewerbsfähigkeit Europas liege wegen der galoppierenden Energiepreise „in Trümmern“, und die Einführung eines globalen Mindeststeuersatzes für Unternehmen wäre der „Gnadenstoß“, warnte er. Er fügte hinzu, dass die Einführung des globalen Mindeststeuersatzes die Steuerlast der ungarischen Produzenten praktisch verdoppeln würde, was Zehntausende von Arbeitsplätzen in Ungarn gefährden würde. „Wir werden die professionellen Konsultationen mit unseren republikanischen Freunden in Steuerfragen fortsetzen“, fügte er hinzu.