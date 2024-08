Ungarn: Hitzerekord am Dienstag gebrochen

Eine Rekordtemperatur von 40,7 Grad Celsius wurde in Kelebia, in Südungarn, gemessen, teilte der Wetterdienst HungaroMet am Dienstag auf Facebook mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die höchste Temperatur, die am 13. August vor dem heutigen Rekord gemessen wurde, war 39,8 Grad im Jahr 1946 in Kaposvár, in Südungarn, sagte HungaroMet. In der Zwischenzeit hat der Landesamtsarzt eine Hitzewarnung des dritten Grades ausgerufen, die von Dienstag Mitternacht bis Sonntag Mitternacht gelten soll, so die Direktion der Katastrophenschutzbehörde auf ihrer Website.

Zu den Risikogruppen gehören Kleinkinder, ältere Menschen, schwangere Frauen, Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie Haustiere. Der Bevölkerung wird geraten, häufiger Wasser zu trinken und von Mittag bis zum frühen Nachmittag direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden. In Anbetracht der Hitzewelle und der jüngsten Trockenperiode gilt nach Angaben der Behörde weiterhin ein Feuerverbot für das gesamte ungarische Staatsgebiet. Die Tageshöchsttemperaturen werden den Vorhersagen zufolge in den nächsten Tagen zwischen 36 und 38 Grad liegen, stellenweise sogar bei 40 Grad.