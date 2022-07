Szijjártó: Migration erreicht „neue Gefahrenstufe“

Der Migrationsdruck an der südlichen Grenze Ungarns hat eine „neue Stufe der Gefahr“ erreicht, sagte der Außenminister nach einem Treffen mit seinem serbischen Amtskollegen Nikola Selaković am Montag in Subotica (Szabadka) in Nordserbien – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Péter Szijjártó betonte, dass die Migranten „zunehmend aggressiv und gewalttätig“ seien, und fügte hinzu, dass „sie jetzt Waffen haben und sie benutzen“. Szijjártó sagte, Europa stehe vor „dramatischen Herausforderungen“, darunter ein „permanent inflationäres Umfeld“ aufgrund des Krieges in der Ukraine und der Sanktionen gegen Russland. „Die Migrantenkrise verschärft sich … und Ungarn muss sich dieser Herausforderung stellen, die sich als Druck aus dem Süden und dem Osten zur gleichen Zeit darstellt“, sagte er. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz erklärte er, dass infolge des immer intensiver werdenden Krieges in der Ukraine die Zahl der Migranten an den östlichen Grenzen Ungarns zunehme. Täglich kämen mehr als 10.000 Flüchtlinge an, insgesamt bisher über 820.000. „Gleichzeitig wächst der Migrationsdruck. Mehr als 110.000 illegale Migranten wurden bisher an unserer Südgrenze aufgehalten“, sagte er und fügte hinzu, dass zunehmend gewalttätige und bewaffnete Migranten sowohl für Serbien als auch für Ungarn eine Sicherheitsbedrohung darstellten. „Wir müssen klarstellen, dass es sich hier nicht um eine Menschenrechtsfrage handelt“, sagte er. „Ich möchte klarstellen, dass diese Menschen, die unsere Polizei angreifen und sich in Serbien aggressiv verhalten und mit Gewehren schießen, keinerlei Recht haben, ungarisches Territorium zu betreten.“ Szijjártó sagte, die Migranten hätten sichere Länder durchquert und mehrere Grenzen verletzt, was bedeute, dass sie nach Serbien gekommen seien, indem sie eine Reihe von Verbrechen begangen hätten, und „niemand hat das Recht, so zu handeln“.

Szijjártó sagte, Ungarn werde keine illegalen Migranten einreisen lassen und riet ihnen, es gar nicht erst zu versuchen. „Es lohnt sich nicht, nach Serbien zu kommen, weil sie nicht in der Lage sein werden, nach Ungarn weiterzureisen“, fügte er hinzu. Während Ungarn seine Pflicht erfülle, Menschen, die vor dem Krieg im Osten fliehen, aufzunehmen und ihnen zu helfen und die illegalen Migranten im Süden zu stoppen, halte Brüssel Gelder zurück, die Ungarn zustünden, „um es politisch zu erpressen“.

Unterdessen bezeichnete Szijjártó die Zusammenarbeit zwischen Serbien und Ungarn als Erfolgsgeschichte mit einem spektakulären Anstieg des Handels zwischen den beiden Ländern. In den ersten vier Monaten dieses Jahres sei der Handel im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 117 % gestiegen, und im gesamten Jahr 2021 habe der Zuwachs gegenüber dem Vorjahr 42 % betragen, fügte er hinzu. Er sagte, dass die Modernisierung der Eisenbahnverbindung Belgrad-Budapest, „die größte gemeinsame Anstrengung aller Zeiten“, auch in Ungarn bereits in eine Phase der Umsetzung eingetreten sei. Gemäß einer von den Ministern am Montag unterzeichneten Vereinbarung wird der Bahnverkehr auf dieser Strecke ab dem 1. August eingestellt und der Güterverkehr auf die sanierte Strecke Szeged-Subotica verlagert. Zu Energiefragen sagte er, die beiden Länder hätten kürzlich Vorkehrungen getroffen, um sicherzustellen, dass „Erdgas aus Russland, das für die Sicherheit der Energieversorgung in Serbien wie auch in Ungarn von entscheidender Bedeutung ist und bis auf weiteres nicht ersetzt werden kann, sicher in Serbien und Ungarn ankommt.“