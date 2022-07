Szijjártó: Ungarns Südgrenze „von Migranten belagert“

Die ungarische Südgrenze „wird wegen der illegalen Migration praktisch belagert“, sagte Außenminister Péter Szijjártó nach einem Treffen mit seinem österreichischen Amtskollegen Alexander Schallenberg in Wien – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die ungarischen Behörden haben in diesem Jahr bereits über 120.000 illegale Migranten an der Südgrenze des Landes aufgegriffen, zweieinhalb Mal so viele wie im letzten Jahr zu diesem Zeitpunkt, sagte Szijjártó auf einer Pressekonferenz. „Außerdem verhalten sich die Migranten aggressiv und gewalttätig, sie haben sich bewaffnet und schrecken nicht davor zurück, ihre Waffen zu benutzen. Der Minister sagte, dass diese Menschen ein Verbrechen begingen und nicht einmal internationale Gesetze es ihnen erlaubten, die Grenzen illegal zu überqueren, und fügte hinzu, dass auch Menschenschmuggler gegen das Gesetz verstießen. Szijjártó kritisierte die „migrantenfreundliche Politik“ der EU und die Pläne zur Einführung verbindlicher Umsiedlungsquoten. Szijjártó warf der EU auch vor, nur einen „winzigen Bruchteil“ der Kosten für Ungarns Bemühungen, die Migration zu stoppen, zu erstatten. Da Ungarn die illegale Migration als Bedrohung für seine Sicherheit ansieht, hat die Regierung eine neue Grenzpatrouille, die so genannten „Grenzjäger“, aufgestellt, die auch die Europäische Union, einschließlich Österreich, schützen sollen, sagte er. Szijjártó fügte hinzu, dass die ungarische Regierung die Haltung Österreichs bei der Bekämpfung der illegalen Einwanderung „sehr schätze“.

Zum Krieg in der Ukraine sagte der Minister, es sei klar, dass „das Ziel jetzt der Frieden sein muss“. Die Regierung werde nicht zulassen, dass die Ungarn den Preis für einen Krieg zahlen müssten, und sie müsse die nationalen Interessen an die erste Stelle setzen, wenn es um die Sicherheit der Energieversorgung gehe, fügte er hinzu. Die Länder in dieser Region sind von russischem Gas abhängig, und Ungarn hat deutlich gemacht, dass es sich weigert, die Möglichkeit eines Gasembargos gegen Russland oder Maßnahmen gegen Gazprom auch nur zu diskutieren, sagte der Minister. Auf die Frage, ob Ungarn bereit sei, seine Gasreserven mit anderen EU-Ländern zu teilen, sagte Szijjártó, dass es noch keine konkreten Pläne gebe und dass die Regierung der Gewährleistung einer sicheren Energieversorgung Ungarns Priorität einräume. Die Regierung hat beschlossen, zusätzlich zu den in langfristigen Verträgen mit Gazprom und Shell festgelegten Mengen 700 Millionen Kubikmeter Gas zu kaufen, um ihre Speicher vollständig zu füllen. Die Regierung verhandle sowohl mit westlichen als auch mit östlichen Partnern über Gaslieferungen, sagte Szijjártó. Europa befinde sich in einer kritischen Phase, in der die Sicherheit der Menschen und die Energieversorgung bedroht seien, sagte er und fügte hinzu, dass angesichts der Auswirkungen der Kriegsinflation und der Sanktionen die Wiederherstellung des Friedens Priorität haben müsse.

Szijjártó wies darauf hin, dass Ungarn mehr als 830.000 Flüchtlingen aus der Ukraine eine sichere Zuflucht gewährt hat. Er dankte Österreich für die Unterstützung von Flüchtlingen, die aus Ungarn dorthin reisen. Zu den bilateralen Beziehungen sagte Szijjártó, dass die Österreicher die zweitgrößte Gruppe ausländischer Investoren bilden und Österreich der drittgrößte Handelspartner Ungarns ist. Im vergangenen Jahr erreichte der gegenseitige Handel einen Rekordwert von 12 Milliarden Euro, und auch in diesem Jahr ist er um 50 % gestiegen.

Schallenberg begrüßte, dass die österreichischen Exporte nach Ungarn im vergangenen Jahr um 20 % und die Importe aus Ungarn um 22 % zugenommen haben. Mehr als 1.400 österreichische Unternehmen beschäftigen 70.000 Menschen in Ungarn, fügte er hinzu. Am Mittwoch nahm Schallenberg an einem Treffen von fünf mitteleuropäischen Außenministern in Budapest teil. Heute betonte er die Notwendigkeit, die Energieabhängigkeit von Russland zu verringern, auch wenn dies nicht von heute auf morgen erreicht werden könne. Er fügte hinzu, dass Russland, abgesehen von seinen Aktionen gegen die Ukraine, eine destabilisierende Kraft in der internationalen Politik sei.