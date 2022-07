Ungarn und Österreich intensivieren Zusammenarbeit gegen illegale Migration

Österreich und Ungarn verstärken ihre Zusammenarbeit bei der Eindämmung der illegalen Migration, sagte Ungarns Außenminister Péter Szijjártó am Donnerstag in Wien – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Europäische Union stehe eindeutig an mehreren Fronten vor sicherheitspolitischen Herausforderungen, sagte er gegenüber ungarischen Medien, und fügte hinzu, dass es schon kompliziert genug sei, sie einzeln zu bewältigen, geschweige denn gleichzeitig. Neben dem Krieg in der Ukraine stelle die illegale Migration eine immer größere Herausforderung dar, sagte Szijjártó und fügte hinzu, dass Ungarn in diesem Jahr 130.000 illegale Migranten an seiner Südgrenze gestoppt habe, mehr als doppelt so viele wie im Jahr 2021. „Darüber hinaus haben mehrere bewaffnete Migranten einander und die ungarischen Grenzpatrouillen angegriffen“, sagte er und fügte hinzu, dass in diesem Jahr bisher 900 Migranten verhaftet worden seien. „Brüssels Pro-Migrationspolitik“ fördere noch größere Migrationswellen und „stärkt die Geschäftsmodelle der Menschenschmuggler“, sagte Szijjártó. „Was heute der Menschenschmuggel ist, wird morgen zum Waffenschmuggel“ und verschlechtert die Sicherheitsaussichten in Mitteleuropa, so der Minister.

Österreich und Ungarn haben ein gemeinsames Interesse daran, die Migranten so schnell wie möglich im Süden zu stoppen und die Zusammenarbeit zu diesem Zweck zu verstärken, sagte er. Österreich habe Hilfe bei der Ausbildung von Mitgliedern der neuen ungarischen Grenzschutzeinheiten und bei der Aufstockung des serbischen Grenzschutzes an der ungarisch-serbischen Grenze angeboten, sagte Szijjártó. Der Minister forderte, dass Brüssel endlich einen völlig neuen Ansatz in der Migrationsfrage verfolgen sollte. „Solange Brüssel die Migration rechtlich unterstützt und politisch beflügelt, sollten wir Ungarn und Österreicher unglaubliche Anstrengungen unternehmen, um Migranten an unserer Grenze aufzuhalten“, sagte Szijjártó.