Wasserversorgung in Ortschaften westlich von Budapest wiederhergestellt

Die Wasserversorgung in allen Siedlungen westlich von Budapest ist wiederhergestellt, teilte das regionale Wasserwerk DMRW am Sonntag mit, fügte aber hinzu, dass aufgrund der anhaltenden Hitzewelle Einschränkungen in Solymár, Pilisszentiván, Pilisborosjenő, Pilisvörösvár, Pilisszentkereszt, Budakalász, Pomáz, Szentendre, Pilisszántó, Üröm und Csobánka in Kraft bleiben werden – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Dienstleister bat die Kunden um einen „verantwortungsvollen“ Umgang mit dem Trinkwasser um Unterbrechungen in der Versorgung zu vermeiden. Die Gemeinden Solymár, Szentendre, Pomáz, Budakalász und Pilisborosjenő haben ebenfalls ein Verbot erlassen, Trinkwasser zum Gießen von Gärten oder Rasenflächen, zum Autowaschen und zum Füllen von Schwimmbecken zu verwenden. Bis Montag um Mitternacht galt für das ganze Land die höchste Hitzewarnstufe.