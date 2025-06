Wassermangel aufgrund eines Rohrbruchs in den Ortschaften am Balatonufer

Am späten Samstagabend kam es in Vonyarcvashegy zu einem Rohrbruch, wodurch es zu Unterbrechungen in der Trinkwasserversorgung in Keszthely, Vonyarcvashegy und Gyenesdiás kam und der Verkehr auf der Hauptstraße 71 eingeschränkt werden musste. Nach der Behebung des Defekts kam es in der Nähe zu einem weiteren Rohrbruch, wie die Dunántúli Regionális Vízmű (DRV) Zrt. am Sonntag auf ihrer Website und in den sozialen Medien mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Ihren Angaben zufolge kam es am späten Samstagabend in Vonyarcvashegy zu einem Rohrbruch im regionalen Leitungsabschnitt vor der Fő utca 56, wodurch der Bürgersteig und die dortige Bushaltestelle einstürzten, die Asphaltschicht beschädigt wurde und das auslaufende Wasser auch auf Privatgrundstücke gelangte. Aufgrund des Defekts lief das Wasserreservoir in Gyenesdiás leer, was zu einer vorübergehenden Wasserknappheit nicht nur in Vonyarcvashegy, sondern auch in Gyenesdiás und Teilen von Keszthely führte. Da sich der Straßenabschnitt auf einer besonders stark befahrenen Hauptverkehrsstraße befindet, leiteten Mitarbeiter der Straßenverkehrsbehörde und der Polizei den Verkehr um, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

Am Sonntagvormittag arbeiteten die Fachleute der DRV noch an der Behebung des Defekts, tauschten den mehrere Meter langen beschädigten Leitungsabschnitt aus und begannen mit dem Befüllen und Entlüften des leeren Systems, aber laut Angaben des Unternehmens kann dies „zur Vermeidung weiterer Rohrbrüche nur sehr langsam und schrittweise erfolgen”. Die Versorgung wird in den betroffenen Ortschaften schrittweise wieder aufgenommen, in den höher gelegenen Ortsteilen wird sie voraussichtlich erst am späten Nachmittag wiederhergestellt sein, sofern keine weiteren Störungen im System auftreten. Die DRV teilte am frühen Sonntagnachmittag mit, dass nach der nächtlichen Behebung des Fehlers an der regionalen Fernleitung mit einem Durchmesser von 500 mm am Vormittag an einer weiteren Stelle der Fő utca ein Rohrbruch aufgetreten sei, obwohl ihre Mitarbeiter mit der Befüllung des Systems mit der erforderlichen Sorgfalt und unter geeigneten Druckbedingungen begonnen hatten.

Aufgrund des erneuten Rohrbruchs wurde sofort mit dem Austausch weiterer Netzkomponenten begonnen, doch aufgrund der Arbeiten ist erneut mit Ausfällen zu rechnen. Während der Ausfallzeit wird die Wasserversorgung in den betroffenen Ortschaften kontinuierlich mit Tankwagen sichergestellt. Zusätzlich zu den lokalen Wasserlieferwagen wurden auch Fahrzeuge aus mehreren anderen Einsatzgebieten herbeigeschafft, sodass insgesamt fünf Tankwagen die Wasserversorgung sicherstellen. Ein Tankwagen befindet sich in Keszthely beim Krankenhaus, zwei weitere Fahrzeuge sind ständig in den Straßen von Keszthely unterwegs, während in Gyenesdiás und Vonyarcvashegy jeweils ein Fahrzeug Trinkwasser zur Verfügung stellt. Laut der Website Útinform verlief der Verkehr am Sonntagvormittag auf dem Abschnitt der Hauptstraße 71 in Vonyarcvashegy neben einer Straßensperrung, wo es zu Staus kam.