Autofahrer demonstrieren für den Ausbau des nördlichen Abschnitts der Autobahn M0

Autofahrer haben in der Nähe von Budakalász, am Stadtrand von Budapest, eine Mahndemonstration veranstaltet und die Regierung aufgefordert, die Planung für den Ausbau des nördlichen Abschnitts der Autobahn M0 zu beschleunigen. Die Teilnehmer der von der Vereinigung für Umwelt- und Wertschutz 2011 organisierten Demonstration blockierten zwischen 15 und 17 Uhr mit mehr als 20 Fahrzeugen die Ausfahrten der Autobahn in Richtung Budakalász und Szentendre – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Gergely Forián-Szabó, stellvertretender Bürgermeister von Budakalász, erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur MTI, dass die Autofahrer seit der Fertigstellung der Megyeri-Brücke vor 15 Jahren auf den Ausbau der Autobahn M0 rund um die Hauptstadt gewartet hätten. Seitdem müsse der Verkehr von der M0 durch die nahe gelegenen Siedlungen geleitet werden, was die Lebensqualität von etwa 100.000 Einwohnern beeinträchtige. Er wies darauf hin, dass die Fertigstellung des nördlichen Abschnitts als vorrangige nationale Wirtschaftsinvestition betrachtet worden sei, das Projekt aber noch nicht einmal das Planungsstadium erreicht habe. Eine Vereinbarung über die Fertigstellung der Pläne wurde schließlich im Dezember letzten Jahres getroffen, wird aber nur in Kraft treten, wenn die Regierung Mittel für die Arbeiten bereitstellt, sagte der stellvertretende Bürgermeister.