Wiederverkaufspreise für Häuser in Vororten von Budapest steigen im ersten Halbjahr um 28 Prozent

Die Preise für freistehende Häuser in 96 Siedlungen rund um die Hauptstadt stiegen um 28 % auf 539.000 Forint pro Quadratmeter, verglichen mit dem Durchschnittspreis im Jahr 2021, teilte der Immobilienmakler Otthon Centrum am Donnerstag auf der Grundlage der von ihm erhobenen Daten mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Preise für freistehende Häuser waren in Budakeszi und Budaörs mit 662.000 Forint/m² am höchsten. Am zweithöchsten waren die Preise in Szentendre mit 656.000 HUF/m², gefolgt von den Preisen in Pilisvörösvár und Solymár mit 630.000 HUF/m². Otthon Centrum stellte fest, dass die Nachfrage nach freistehenden Häusern aufgrund der Pandemie „erheblich“ gestiegen ist. Der Durchschnittspreis für den Wiederverkauf von Wohnungen in den Vorstädten stieg im Berichtszeitraum um 20 % auf 705.000 Forint/m². In Dunakeszi und Szentendre lagen die Preise bei bis zu 800.000 HUF/m², in Szigetszentmiklós bei bis zu 630.000 HUF pro Quadratmeter.