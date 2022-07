5 dumme Geld-Fehler, die Sie niemals machen sollten!

Was haben Sie schlechte Geldentscheidungen gekostet? Haben sie Ihre Wünsche zunichte gemacht? Jeder kann Fehler machen, seien es finanzielle oder andere. Aufrichtige Menschen werden aus ihren Fehlern lernen.

Vielleicht hat man nach der Börsenkrise 2008 die Kursgewinne verpasst, weil man viel Geld auf Bargeldkonten überwiesen hat. Oder sie haben ein Haus gekauft, das über ihren Verhältnissen lag. Oder sie haben erst mit 40 Jahren angefangen zu sparen.

5 Geld-Fehler, die Sie vermeiden sollten

Hier sind die fünf dummen Fehler, die Sie vermeiden sollten, um Ihre Finanzen in den Griff zu bekommen und Ihren Stress zu mindern:

Aufrechterhaltung von Freundschaften

Der Versuch, den Lebensstil und die Besitztümer derer zu imitieren, die einem nahe stehen, ist einer der offensichtlichen Gründe für finanzielle Schwierigkeiten. Es gibt viele von uns, die Wert auf Ruhm legen. Unsere Mentalität ist so. Aber warum sollte man sich auf diese Aktivität einlassen, wenn man sie sich nicht leisten kann? Mehr unabhängig denkende Menschen erreichen die wirkliche Leistung.

Zu viel Geld ausgeben

Beginnen wir mit dem lächerlichsten Fehler von allen, nämlich der falschen Berechnung. Wenn Sie mehr ausgeben, als Sie verdienen, werden Sie irgendwann in große Schwierigkeiten geraten. Wir verstehen, dass man für alles bezahlen muss; die Miete, die Gebühren für die Kinder, die Lebensmittel und die Treibstoffkosten sind alles echte Bedürfnisse. Dennoch ist es wichtig, ein realistisches Budget zu erstellen und sich daran zu halten, um wenigstens etwas Geld für die Zukunft zu sparen.

Falsche Investitionsentscheidung

Selbst wenn Sie beschließen, einen Teil Ihres Gehalts zu sparen und irgendwo zu investieren, besteht die Gefahr, dass Sie die falschen Entscheidungen treffen. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie in Aktien, Anleihen oder Kryptowährungen investieren. Legen Sie Ihr Geld nicht dort an, wo Sie es komplett verlieren. Sie müssen gründlich recherchieren und dann entscheiden, wo Sie investieren wollen. Sie können zwar in Kryptowährungen investieren, indem Sie bitcoin buyer verwenden. So ist Ihr Geld sicher, und Sie haben weniger Angst, es zu verlieren.

Wohnen an einem teuren Ort

Die meisten Finanzexperten sind sich einig, dass Ihr Haus und die damit verbundenen Ausgaben nicht mehr als ein Drittel Ihres Gesamteinkommens ausmachen sollten. Das gilt besonders für Menschen, die kein gutes Einkommen haben, denn zusätzliche Ausgaben werden bald den Rest Ihres Budgets aufzehren.

Bedenken Sie dies: Wenn Sie 2.000 Dollar im Monat verdienen, aber die Hälfte davon für die Wohnung ausgeben, haben Sie noch 1.000 Dollar zur Verfügung. Das sind 33 Dollar pro Tag für Lebensmittel, Benzin und andere Ausgaben. Es wird Ihnen schwer fallen, alles andere zu bezahlen, und Sie werden möglicherweise nie sparen können, wenn Sie sich mit Ihren Wohnkosten überfordern.

Ein brandneues Auto kaufen

Ein neues Auto verliert an Wert, sobald Sie es losfahren. Damit ist das Fahrzeug sofort weniger wert als das, was Sie dafür gekauft haben. Außerdem sind die Kosten für die Zulassung und die Versicherung eines Neuwagens höher als die eines Gebrauchtwagens. Kaufen Sie also niemals ein neues Auto, wenn Sie nicht genug verdienen und sparen!

Letzte Worte

Dies sind also die fünf häufigsten und dümmsten Fehler, die Sie vermeiden sollten, und versuchen Sie, so viel wie möglich für Ihre Zukunft zu sparen. Lassen Sie sich nicht auf Dinge ein, die Sie zusätzliches Geld kosten!