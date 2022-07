Regierung stellt Ungarns Sicherheit an erste Stelle

Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine hat die Gewährleistung der Sicherheit Ungarns zum obersten Ziel der Regierung gemacht, sagte Verteidigungsminister Kristóf Szalay-Bobrovniczky in einer Rede, die er am Montag im Budapester Mathias Corvinus Kollegium hielt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Obwohl die Regierung klargestellt hat, dass „dies nicht unser Krieg ist“ und dass „Ungarn kein Blut für fremde Interessen vergießen wird, müssen wir auf der Seite des angegriffenen Staates, also der Ukraine, stehen“, so der Minister. Eine solche Situation erfordere eine Beschleunigung der militärischen Entwicklungen, was Ungarn dank der Tatsache, dass es zum ersten Mal seit Jahrhunderten in der Lage sei, eine souveräne, national ausgerichtete Politik zu verfolgen, tun könne, fügte Szalay-Bobrovniczky hinzu.

Mit Blick auf den NATO-Gipfel in der vergangenen Woche in Madrid begrüßte der Minister, dass die NATO auf Ungarns Initiative hin Migration und Terrorismus neben Russland zu den größten Bedrohungen für das Bündnis erklärt habe. Die Mitgliedstaaten hätten außerdem beschlossen, die Ostflanke zu verstärken und Finnland und Schweden in das Bündnis einzuladen, sagte er. Szalay-Bobrovniczky fügte jedoch hinzu, dass Ungarn mit der Entscheidung, Russland und China ähnliche Bedrohungsstufen zuzuweisen, nicht einverstanden sei.