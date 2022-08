Welche Preisfallen muss ich im Urlaub beachten?

Immer wieder hört man von Familien, Freunden oder Bekannten, dass der Urlaub aus einem überraschenden Grund deutlich teurer geworden ist als erwarten. Die Ursachen können divers sein und auf alles vorbereitet zu sein scheint manchmal unmöglich. Damit Sie aber im nächsten Urlaub das schöne Wetter genießen können und nicht gestresster aus dem Urlaub zurückkommen als Sie angereist sind. Wir helfen Ihnen bei den geläufigsten Preisfallen auf die Sprünge und erklären, wie man die bösen Überraschungen vermeiden kann.

Die folgenden Preisfallen werden in diesem Artikel besprochen:

Parken zu horrenden Preisen

Die erste Preisfalle kann schon im Heimatland auf Sie warten. Viele Urlauber reisen mit ihrem eigenen Auto zum Flughafen an und parken Ihr Auto auf dem erstbesten Parkplatz für die gesamte Reisezeit. Jedoch liegt genau hier das erste Problem. Wer es kostengünstig haben will, sollte sich im Vorhinein mit dem Parkangebot am Flughafen beschäftigen oder sich von Familie oder Freunde zum Flughafen bringen lassen. Da dies aber nicht immer möglich ist, hilft ein Blick ins Internet. Denn viele Parkanbieter nutzen den Stress am Reisetag gnadenlos aus und verlangen deutlich erhöhte Parkgebühren für teilweise mangelnden bis gar keinen Service. Damit Ihnen das nicht passiert gibt, es Vergleichsportale wie ParkenAmFlughafen.de über die man verschiedene Parkanbieter vergleichen und den Parkplatz im Vorhinein buchen kann. Das kann nicht nur viel Geld sparen, sondern auch vermeidbaren Stress am Reisetag.

Hotel und Flug über offizielle Webseiten buchen

Den nächsten Tipp kennen sicherlich die Meisten von Ihnen bereist. Deshalb halten wir ihn kurz, aber er muss dennoch einmal angesprochen werden. Bitte nutzen Sie bei der Buchung Ihres Fluges bekannte Vergleichsportale, wie z.B. Skyscanner. Über diese Seiten können Sie meist einen Flug zu einem besseren Preis finden, als wenn Sie auf den offiziellen Webseiten der Fluggesellschaften buchen. Das Gleiche gilt auch für Ihr Hotel und besonders dann, wenn Sie Rundreisen machen wollen. Buchen Sie die Hotels, Airbnbs, Hostels oder Bed & Breakfast Unterkünfte frühzeitig. Umso später Sie ihre Buchung abschließen, umso teuer wird meistens auch der Preis.

Mietwagen mit unnötigen Versicherungen

Sollten Sie im Urlaub einen Mietwagen buchen wollen, so kann auch hier eine rechtzeitige Buchung viel Geld sparen. Aber selbst wenn Sie dies gemacht haben, wollen viele Anbieter Ihnen vor Ort noch einmal zusätzliche Versicherungen andrehen. Schauen Sie bei diesen genau hin und seien Sie vorsichtig, sollten Sie eine solche abschließen wollen. Die meisten der Versicherungen sind nämlich überdurchschnittlich teuer für Ihren gebotenen Schutz oder bringen Ihnen in den meisten Fällen gar nichts, sodass Sie diese gar nicht erst abschließen brauchen. Auch der ADAC hat sich in einem Artikel mal zu diesem Problem geäußert und warnt vor dieser Masche.

Restaurants mit hohen oder keinen Preisen

Sollten Sie in Urlaub gern mal essen gehen, dann könnte es sein, dass Ihnen dies durchaus schon einmal passiert ist. Man bestellt, ohne dass man sich über den Preis Gedanken macht und ist bei der Bezahlung von dem Preis böse überrascht worden. Dies kann durch unterschiedliche Dinge passieren. Manche Restaurants sind hochpreisig, obwohl das Essen zu wünschen übrig lässt. Größtenteils ziehen diese Restaurants die Urlauber durch ihre gute Lage an und lassen sich das überdurchschnittlich gut bezahlen. Auch möglich sind, verstecke kosten für Service, die Tischdecke, das Besteck oder das zur Verfügung gestellte Brot auf dem Tisch. Diese Dinge können sehr gern mal vorkommen, sollten man in einem Restaurant in einer Touristenregion einkehren. Auch möglich ist eine Nichtausweisung der Preise auf der Karte. Sollte das der Fall sein, dann lassen Sie die Finger davon oder versichern sich beim Kellner im Vorhinein, was für das gewünschte Gericht verlangt wird. Viele Länder haben diesbezüglich Gesetze zum Thema der Auszeichnungspflicht, um Kunden vor einer solchen Preisfalle zu schützen. Jedoch halten sich nicht alle Restaurants dran. Deshalb stellen Sie die Preise vor der Bestellung sicher oder suchen Sie lieber nach einem anderen Restaurant. Hierbei kann in diesem Fall eine App wie TripAdvisor helfen, da Sie dort Bewertungen und auch meist die Karte inklusive Preise einsehen können.

Wenn möglich in der heimischen Währung zahlen

Sollten Sie in ein Land reisen, was nicht Ihre heimische Währung hat, so empfehlen wir Ihnen entweder direkt am Airport Geld zu wechseln oder zu offiziellen Wechselbüros in der Stadt zu gehen. Anders kann es dazu kommen, dass Sie Ihr Geld zu einem deutlich verschlechterten Kurs wechseln. Ebenfalls sollten Sie das Abheben an irgendwelchen frei stehenden Automaten vermeiden oder diesen gründlich im Vorhinein prüfen. Bei diesen Automaten kann es vorkommen, dass Sie durch ihre ausländische Karte gleich mehrere Gebühren zahlen müssen, welche eine Abhebung an einem solchen Automaten schmerzhaft machen kann. Größtenteils zahlen Sie dann nämlich eine Transaktionsgebühr, da ihr Konto im Ausland liegt (manchmal 10 % oder mehr). Zudem wird Ihnen dann auch noch häufig eine Gebühr für das Wechseln der Währung berechnet. Sie können online immer den aktuellen unabhängigen Wechselkurs einsehen und dementsprechend gut einschätzen, ob das Angebot des Dienstleisters fair ist.

Fazit

Sollten Sie die genannten Preisfallen beachten, so können Sie ihren Urlaub mit ein klein wenig Aufwand deutlich stressfreier und ohne böse Überraschungen genießen. In den meisten Fällen hilft eine rechtzeitige Buchung oder ein kurzer Blick in Netz, um zu sehen, welche Erfahrungen andere Reisende oder im Optimalfall Einheimische vor Ihnen gemacht haben. Abschließen kann man sagen, dass in den meisten Fällen alles gut geht, sich aber etwas Vorsicht nichts kostet und Sie vielleicht vor unerwarteten Mehrkosten schützen kann.