Gulyás: Fortschritte bei Gesprächen über EU-Mittel

Der Stabschef des Ministerpräsidenten, Gergely Gulyás, erklärte am Donnerstag auf einer Pressekonferenz, die Regierung habe in den Gesprächen mit der Europäischen Kommission über den Zugang Ungarns zu den EU-Konjunkturprogrammen Fortschritte erzielt und die Positionen der Kommission in vier Bereichen übernommen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Regierung werde den Anteil der öffentlichen Beschaffungen mit einem einzigen Bieter auf unter 15 % senken und Rechtsmittel gegen die Entscheidung der Staatsanwaltschaft in Korruptionsfällen vor einem Gericht sicherstellen, so Gulyás. Die Regierung wird auch für eine breitere gesellschaftliche Konsultation sorgen, bevor sie dem Parlament Gesetzesentwürfe vorlegt, und sie wird die Zahl der Schnellverfahren reduzieren. Die Regierung hat sich bereit erklärt, einen erheblichen Teil der Gemeinschaftsmittel für die Bemühungen um eine größere Energieunabhängigkeit Ungarns einzusetzen, so Gulyás. Sobald eine Einigung über die Finanzierung der Konjunkturbelebung erzielt ist, könnte Ungarn bis August nächsten Jahres auch ein EU-Darlehen beantragen, das vollständig für den Aufbau der Energieunabhängigkeit verwendet werden könnte, sagte er. Die Regierung sei bestrebt, „durch die Annahme der Empfehlungen der Kommission eine baldige Einigung zu erzielen“, fügte Gulyás hinzu.

In der Zwischenzeit prüft die Regierung Möglichkeiten zur Verringerung der Energieabhängigkeit, wie z. B. die Wiederinbetriebnahme stillgelegter Blöcke im Mátra-Kraftwerk, sagte Gulyás und fügte hinzu, dass in den nächsten zwei bis drei Jahren drei neue Gasturbinen gebaut werden könnten, während die Regierung auch vorschlagen wird, die Lebensdauer der älteren Kernkraftblöcke in Paks zu verlängern. Die Regierung plant, die inländische Gasförderung von derzeit 1,5 Milliarden Kubikmetern auf 2 Milliarden zu erhöhen, sagte Gulyás. Er sagte, dass die steigenden Gaspreise die Förderung von Schiefergas in Makó in Südungarn jetzt rentabel machten. Die derzeitige Kapazität der ungarischen Solarkraftwerke von 3 Gigawatt könnte ebenfalls bis Ende nächsten Jahres verdoppelt werden, fügte der Minister hinzu.