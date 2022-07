Ungarn und die EU-Kommission nähern sich Einigung über Konjunkturmittel

Eine Einigung über die Konjunkturmittel der Europäischen Union für Ungarn ist nach einer Reihe von professionellen Debatten zwischen dem Land und der Europäischen Kommission in Reichweite, sagte Justizministerin Judit Varga am Dienstag und fügte hinzu, dass eine Einigung in der zweiten Hälfte des Jahres erreicht werden könnte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Unter Berücksichtigung der Empfehlungen der Europäischen Kommission hat das Justizministerium dem Parlament am Dienstag zwei Vorschläge unterbreitet, die darauf abzielen, so schnell wie möglich eine Einigung herbeizuführen, erklärte Varga auf Facebook. In Übereinstimmung mit den Empfehlungen der Kommission zielen die Änderungsvorschläge für das Gesetz über die Gesetzgebung, das Gesetz über die soziale Beteiligung an der Vorbereitung von Gesetzen und das Gesetz über Strafverfahren darauf ab, mehr Zeit für soziale Konsultationen zu gewährleisten und Raum für gerichtliche Rechtsmittel gegen Entscheidungen der Staatsanwaltschaft über die Einstellung von Ermittlungen im Zusammenhang mit Korruption zu schaffen, sagte die Ministerin. Varga sagte, das Ministerium habe die Gesetzentwürfe dank einer „kontinuierlichen Annäherung der Positionen“ vorlegen können. Die Vorlage der Gesetzentwürfe im Parlament beweise, dass die Regierung an einen offenen, professionellen Dialog auf der Grundlage gegenseitigen Respekts glaube, sagte sie. Ungarn ist entschlossen, so schnell wie möglich eine Einigung mit der Europäischen Kommission zu erzielen, fügte Varga hinzu.