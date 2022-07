Orbán: „Wir können die guten Jahre im ungarischen Agrarsektor verlängern“

Während die Welt mit einer Rezession konfrontiert ist, „können wir die guten Jahre im ungarischen Agrarsektor verlängern, indem wir zusammenarbeiten“, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán am Donnerstag in seiner Rede auf der Gründungssitzung der Delegiertenversammlung der Landwirtschaftskammer – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Es gibt eine politische Logik, die in der gegenwärtigen schwierigen Situation in mehreren westlichen Ländern vorherrscht, die vorschlägt, dass der Agrarsektor hauptsächlich die Lasten der [wirtschaftlichen] Krise tragen soll“, sagte er. „Ein solches Szenario wird es in Ungarn niemals geben, hier werden wir die Krise nicht auf Kosten des Agrarsektors bewältigen“, sagte er. Mit Blick auf die Parlamentswahlen vom 3. April sagte Orbán, es sei nicht einfach der Sieg einer Partei gewesen, sondern der Sieg des ländlichen Ungarn. Bei allem Respekt vor der Unterstützung in Budapest sei die Wahl von den ländlichen Gebieten gewonnen worden. Die Regierung müsse die Forderungen der ungarischen Landbevölkerung erfüllen und sich für deren Interessen einsetzen, sagte er. Der Ministerpräsident wies darauf hin, dass neben einer schweren Dürre auch ein Krieg in der Nähe Ungarns herrsche, der die Preise „in die Höhe“ getrieben habe. Das Gewicht der Situation werde von Agrarexperten, Politikern und Wählern gleichermaßen wahrgenommen, und die einzige Lösung in einer solchen Situation sei, die Kräfte zu bündeln, sagte Orbán. Der Nationale Verband der ungarischen Bauernverbände und Genossenschaften (Magosz) sei ein langjähriger Verbündeter der Regierung und es sei ein gemeinsames Unterfangen von Regierung und Verband, die Interessen und Werte der ungarischen Landwirtschaft zu vertreten.

Orbán sagte, der Krieg habe eine neue, unvorhersehbare Situation geschaffen, die es erfordere, „dass alle einen kühlen Kopf bewahren und strategische Ruhe bewahren“. Es sei notwendig, konsequent an bestimmten Fixpunkten festzuhalten, wie z.B. der Beibehaltung des Haushaltsdefizits, der Deckelung der Versorgungsgebühren, der Familienförderung, der Vollbeschäftigung, dem Schutz der Renten und dem Abbau der Staatsverschuldung, fügte er hinzu. Ungarn hat nur begrenzte Möglichkeiten, die Inflation zu beeinflussen, die das Land als Folge des Krieges trifft, aber die Wirtschaft hat gute Chancen, „in einem komplizierten Umfeld einen Weg aus der Wirtschaftskrise zu finden“, sagte er.

Die Länder der Visegrad-Gruppe haben realistische Chancen, einer allgemeinen europäischen Rezession zu entgehen, wenn sie einen von Brüssel unabhängigen Weg einschlagen, fügte er hinzu. Trotz der Meinungsverschiedenheiten zwischen den V4-Mitgliedern in Bezug auf den Krieg und die Russen gebe es gute Chancen, die Politik zu koordinieren und eine Wirtschaftspolitik zu betreiben, die uns trotz des langsamen Wachstums „von einem wolkenverhangenen Himmel wegführt“, sagte Orbán. Die ungarische Wirtschaft habe realistische Chancen auf ein Wachstum von 4-6 %, sagte er und fügte hinzu, dass Ungarns größter Exportmarkt, Deutschland, ebenfalls unter ernsten Problemen leide.

Er fügte hinzu, dass die Zusammenarbeit mit der EU auch die ungarische Wirtschaft beeinflusse und dass offenbar alle fachlichen Hindernisse in einer Vereinbarung über den Zugang zu EU-Konjunkturmitteln beseitigt worden seien. Ungarn sei es gelungen, einen Vorschlag zu unterbreiten, der den Forderungen der EU entspreche, und die Meinungsverschiedenheiten über die Geschlechterfrage seien von den Geldern getrennt worden, fügte er hinzu. „Zumindest haben wir einen Schritt in diese Richtung gemacht“ und theoretisch ist alles bereit für eine Vereinbarung über die Zusammenarbeit, die „beide Seiten brauchen“, sagte er.