Gulyás skizziert Maßnahmen, um die Stromrechnungen der Haushalte niedrig zu halten

Gergely Gulyás, der Stabschef des Ministerpräsidenten, erläuterte den Sieben-Punkte-Plan der Regierung, mit dem die Stromrechnungen der Haushalte niedrig gehalten werden sollen, und erklärte auf einer regelmäßigen Pressekonferenz, dass die inländische Gasproduktion von jährlich 1,5 Milliarden auf 2 Milliarden Kubikmeter erhöht werden soll – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Unter Berufung auf einen Bericht des Ministeriums sagte er, dass die Ausbeutung der Gasfelder weiter gesteigert werden könnte. Die Gaspreise seien so hoch, dass es sich sogar lohne, bei der Gasförderung teurere Technologien einzusetzen, fügte er hinzu. Die Regierung habe außerdem den Außen- und Handelsminister beauftragt, mehr Gas zu beschaffen, sagte Gulyás. Die ungarischen Erdgasspeicher seien derzeit zu 44 % gefüllt, was für drei Monate ausreiche, sagte er und fügte hinzu, das Ziel sei es, so viel Gas wie möglich verfügbar zu haben. Als Teil der Maßnahmen führt die Regierung auch ein Exportverbot für Energie, einschließlich Brennholz, ein, so Gulyás. Außerdem werde die Braunkohleförderung verstärkt und die Blöcke des Kohlekraftwerks Mátra wieder in Betrieb genommen, sagte er. Die Regierung werde auch eine Verlängerung der Laufzeit des Kernkraftwerks Paks in die Wege leiten, fügte er hinzu.

Unterdessen sagte er, dass eine pauschale Begrenzung der Strom- und Gaspreise für Haushalte „in der gegenwärtigen Energiekrise einfach unerschwinglich“ sei. Die Preisobergrenze für Versorgungsunternehmen wird daher ab dem 1. August auf den Durchschnittsverbrauch begrenzt sein. Wer mehr Energie als der Durchschnitt verbraucht, muss den Marktpreis zahlen, erklärte er. Der durchschnittliche monatliche Stromverbrauch in Ungarn liegt bei 210 kWh, während ein durchschnittlicher Haushalt 144 Kubikmeter Gas pro Monat verbraucht, sagte Gulyás. Drei Viertel der Haushalte seien von der Änderung nicht betroffen, da ihr Verbrauch unter dem Durchschnitt liege, sagte er und fügte hinzu, dass die Marktpreise auch für das verbleibende Viertel der Haushalte nur für den überdurchschnittlichen Verbrauch gelten würden.

Szilárd Németh, der für die Begrenzung der Versorgungspreise zuständige Regierungsbeauftragte, erklärte, dass der Schwellenwert für den ermäßigten Gaspreis für eine Familie mit drei Kindern von 1.729 Kubikmetern pro Jahr auf 2.329 Kubikmeter steigen wird. Für jedes weitere Kind erhöhe sich der Schwellenwert um 300 Kubikmeter, fügte er hinzu. Die neue Maßnahme der Regierung und der Versorgungssicherheitsfonds sollen sicherstellen, dass das System der Preisobergrenzen für Versorgungsunternehmen beibehalten werden kann, sagte Németh. Er sagte, dass sich die monatliche Stromrechnung eines durchschnittlichen Verbrauchers im Rahmen der Regelung auf 7.750 Forint (19 EUR) beläuft, während sie ohne die Preisobergrenze für Versorgungsunternehmen 50.833 Forint betragen würde. Die durchschnittliche monatliche Gasrechnung beläuft sich dank der Regelung auf 15.833 Forint statt 131.441 Forint, sagte er. Durch die Regelung sparen die Verbraucher 158.691 Forint pro Monat, sagte Németh.