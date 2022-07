Ungarn ist bereit, der Ukraine beim Export von Getreide zu helfen

Ungarn ist bereit, eng zusammenzuarbeiten, um die Bemühungen zur Befreiung des in der Ukraine festsitzenden Getreides auszuweiten, so der Landwirtschaftsminister – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die derzeitige Getreidekrise betreffe nicht nur die Ukraine und Ungarn, sondern die ganze Welt, sagte István Nagy nach Gesprächen mit seinem ukrainischen Amtskollegen in Lviv. Wenn die ukrainischen Seehäfen geschlossen bleiben und das Getreide des Landes nicht abtransportiert wird, könnte es in Teilen der Welt zu einer Hungersnot kommen, und die dort lebenden Menschen könnten sich auf den Weg nach Europa machen und eine schwere Migrantenkrise auslösen, so Nagy. Er drängte auf sofortige und langfristige Lösungen für die Getreidekrise und erklärte, Ungarn sei bereit, bei der Ausweitung der Bemühungen um den Abtransport des Getreides aus der Ukraine mitzuwirken. Er unterstrich die Bedeutung des Ausbaus des Schienenverkehrs, der Umschlaghäfen und der Silos und fügte hinzu, dass auch die Europäische Union solche Investitionen unterstützen könne.

Nagy rief dazu auf, in der ungarisch-ukrainischen Grenzregion eine Wirtschaftszone einzurichten, in der Getreideverarbeitungsanlagen untergebracht werden könnten, da eine solche Investition die langfristige Ernährungssicherheit in der Welt gewährleisten würde.