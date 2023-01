Minister erörtern Auswirkungen der ukrainischen Getreideeinfuhren

Die Landwirtschaftsminister Bulgariens, Tschechiens, Ungarns, Polens und Rumäniens haben sich darauf geeinigt, die Europäische Kommission aufzufordern, angesichts der schnell wachsenden Importe aus der Ukraine Maßnahmen zur Stabilisierung der Binnengetreidemärkte zu ergreifen, erklärte der ungarische Landwirtschaftsminister István Nagy am Freitag. Die Minister trafen sich am Rande der Internationalen Grünen Woche (IGW) in Berlin, teilte das Ministerium in einer Erklärung mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Obwohl die ukrainischen Häfen in den vergangenen Monaten teilweise wieder geöffnet wurden, haben die Einfuhren von Getreide und Ölsaaten in die westlichen Nachbarländer zugenommen. Internationale Händler sind auf den traditionellen Märkten für ungarisches Getreide auf ukrainische Produkte umgestiegen, so dass die Nachfrage nach ungarischem Getreide deutlich zurückgegangen ist, sagte er. Während die Inputkosten weiterhin hoch sind, haben die ukrainischen Importe die Preise der Erzeuger gedrückt, sagte er. Die langfristige Präsenz ukrainischen Getreides und Saatguts würde in den europäischen Erzeugerländern „ernsthafte Probleme“ verursachen, sagte er und forderte eine Überprüfung der Marktsituation und entsprechende Maßnahmen in der EU. Die Maßnahmen sollten darauf abzielen, die lokalen Landwirte und das Marktgleichgewicht innerhalb der EU zu schützen und gleichzeitig die EU-Maßnahmen zur Förderung des Exports ukrainischer Produkte zu respektieren, sagte er.