Landwirtschaftsminister drängt auf Verlängerung des Getreideexportabkommens

Der ungarische Landwirtschaftsminister István Nagy traf sich mit seinem türkischen Amtskollegen İbrahim Yumaklı in Ankara und drängte darauf, dass das Abkommen über die ukrainischen Getreideexporte auf dem Seeweg „verlängert und ausgeweitet“ wird, um sicherzustellen, dass ukrainisches Getreide „wieder über die traditionellen Routen nach Südeuropa, Afrika und in den Nahen Osten gelangen kann“, so das Landwirtschaftsministerium am Dienstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Nagy wies auf Marktschwierigkeiten und Herausforderungen für die Landwirte hin, die auf den „Zustrom“ von ukrainischem Getreide zurückzuführen seien, das über den „Solidaritätskorridor“ der EU verschifft werde. Er sagte, die ungarische Regierung unterstütze dieses Konzept weiterhin, warnte jedoch, dass der Korridor die Erwartungen nicht erfüllt habe und sich als unzureichend erwiesen habe, um den Transport über das Schwarze Meer zu ersetzen.

Die Schwierigkeiten könnten nur dann beseitigt werden, wenn Getreide aus der Ukraine wieder über die traditionellen Routen transportiert würde, betonte er. Nagy wies auf eine „historische Verantwortung“ hin und sagte, die Ausweitung des Abkommens und die Befreiung von mehr als den derzeit drei ukrainischen Häfen von der Blockade diene „sowohl dem Schutz der betroffenen europäischen Länder als auch der Befriedigung der Nachfrage der bedürftigen Entwicklungsländer“. Andernfalls, so warnte er, könnten die europäischen Getreidemärkte lahmgelegt werden und die Ungewissheit der Lebensmittelversorgung könnte immer mehr Menschen dazu zwingen, ihre Heimat zu verlassen, „was zu einem erhöhten Migrationsdruck und größeren Spannungen führen würde“. Der Minister lud seinen türkischen Amtskollegen auch zu weiteren Gesprächen nach Ungarn ein.