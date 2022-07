Orbán: KATA-Steuer wird von Unternehmen missbraucht

In Bezug auf die Steuer für kleine Unternehmen (Kata), deren Änderungen in dieser Woche Proteste in Budapest ausgelöst haben, sagte Orbán, die Steuer sei ursprünglich geschaffen worden, um eine einfache und leicht zu handhabende Steuer für Kleinunternehmen zu bieten, die Privatkunden bedienen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die Unternehmen nutzten die Steuer jedoch, um ihre Angestellten zu zwingen, als Einzelunternehmer über die Kata zu arbeiten. Von den rund 450.000 Kata-Steuerzahlern stellen etwa 300.000 Unternehmen Rechnungen aus, „meist nur an ein Unternehmen, das im Grunde einen versteckten Vertrag hat“, sagte er. „Jetzt, wo Krieg herrscht und wir die Logik des Krieges anwenden müssen, kann das nicht so weitergehen“, sagte er.

Zu einem anderen Thema sagte Orbán, die richtige Antwort auf eine Kriegssituation sei Kooperation statt politischer Geschäftemacherei. Er bat die von den Kata-Änderungen betroffenen Menschen und Haushalte, die gedeckelte Versorgungsgebühren zahlen, um Verständnis für die jüngsten Regierungsentscheidungen, die sie betreffen. Die linke Opposition habe im Wahlkampf bewiesen, dass man ihr die Führung des Landes nicht zutrauen könne, „schon gar nicht unter kriegerischen Bedingungen“, so Orbán. Seit der Niederlage habe sie „tatenlos zugesehen“ und dann versucht, „auf der Welle zu reiten“, sobald die ersten unpopulären Maßnahmen eingeführt worden seien, sagte er. Orbán sagte, die linke Opposition werde diese Taktik wahrscheinlich fortsetzen und künftige „Maßnahmen, die in Frage gestellt oder diskutiert werden können“, dazu nutzen, eine negative Atmosphäre zu schaffen, um politisch zu gewinnen. Er fügte hinzu, dass dies eine sehr schlechte Politik sei, da in einer Kriegssituation die einzige Lösung darin bestehe, die Kräfte zu bündeln. Er forderte die Steuerzahler und Haushalte der Kata auf, „zu verstehen, was passiert“ und die Regierung dabei zu unterstützen, ein funktionsfähiges Land, den Lebensstandard der Menschen, die Arbeitsplätze und den Schutz der Renten zu erhalten.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Er sagte auch, dass die militärische Entwicklung um das Zwei- oder Dreifache beschleunigt werden müsse. Er fügte hinzu, dass er in den nächsten Tagen Dekrete unterzeichnen werde, die der Armee zusätzliche Mittel zur Verfügung stellen. „Wir haben ein Problem an der Südgrenze“, sagte er und fügte hinzu, dass „die Situation immer schwieriger wird“. Unter den gegenwärtigen Umständen wäre es „ein Luxus“, Soldaten für den Grenzschutz einzusetzen, und die Polizei sei nicht in der Lage, allein damit fertig zu werden, da viele Polizisten bereits aus anderen Teilen des Landes an die Grenzen versetzt worden seien, sagte Orbán. Ein Dekret über die Einrichtung von „Grenzjäger“-Einheiten könnte bereits heute Nachmittag unterzeichnet werden, fügte er hinzu.