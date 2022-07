Regierung legt Gesetzentwurf zur Beschränkung der Pauschalsteuer für Kleinunternehmen auf Einzelunternehmer vor

Die Regierung hat dem Parlament einen Gesetzesentwurf vorgelegt, der die Einzelsteuer für Kleinunternehmen (KATA) auf Einzelunternehmer beschränken würde – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Gesetzentwurf zielt darauf ab, gegen skrupellose Arbeitgeber vorzugehen, die ihre Angestellten dazu zwingen, sich selbst als KATA-Steuerzahler zu deklarieren, um Lohnabgaben zu vermeiden, heißt es in der Begründung des Gesetzentwurfs. Der Gesetzentwurf zielt darauf ab, eine „attraktive Besteuerungsalternative für die kleinsten Steuerzahler zu verhindern, die wirklich in unternehmerische Aktivitäten involviert sind“, sagten die Autoren und fügten hinzu, dass die KATA ursprünglich auf diese Personengruppe abzielte, aber Daten und Rückmeldungen der Wirtschaftskammern deuten auf Missbrauch hin. „Die neue KATA beseitigt den Missbrauch und bietet gleichzeitig günstige Bedingungen für die kleinsten Unternehmen“, so die Autoren.

Der Gesetzentwurf sieht auch eine Anhebung der jährlichen Einkommensgrenze für Steuerpflichtige von 12 Millionen Forint auf 18 Millionen Forint vor. Einkommen, die über dieser Schwelle liegen, würden mit einem Satz von 40 % besteuert. KATA-Steuerzahler zahlen eine monatliche Pauschale von 50.000 Forint anstelle der Körperschafts- oder Lohnsteuer. Die Abgeordneten werden am Dienstag in einem beschleunigten Verfahren über den Gesetzentwurf abstimmen.