Ungarn: Behörden nehmen 500 Grenzverletzer pro Tag fest

Im Durchschnitt werden jeden Tag etwa 500 illegal nach Ungarn eingereiste Personen aufgegriffen, obwohl diese Zahl manchmal sogar noch höher ist, sagte der oberste Berater für innere Sicherheit des Ministerpräsidenten am Mittwoch – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

In diesem Jahr seien bisher 120.000 illegale Migranten und 900 Menschenschmuggler aufgegriffen worden, sagte György Bakondi dem öffentlich-rechtlichen Sender M1. Er sagte, Ungarns Verteidigungsanlagen an der Südgrenze stünden „unter massivem Druck“. Aus diesem Grund habe die Regierung beschlossen, eine Truppe von so genannten „Grenzjägern“ aufzustellen. Bakondi sagte, es sei unwahrscheinlich, dass sich die Situation in nächster Zeit verbessern werde. „Eine Verbesserung kann nur erreicht werden, wenn die Europäische Union ihre Migrationspolitik umgestaltet und aufhört, Menschenschmuggel als verzeihliches Vergehen zu behandeln.

In einem Gespräch mit dem öffentlich-rechtlichen Sender Kossuth Rádió sagte Bakondi, dass der Grenzzaun in der Gegend von Hercegszántó verstärkt und die bestehenden Strukturen aufgestockt werden sollen, um es Grenzverletzern zu erschweren, den Zaun mit Leitern zu überwinden.