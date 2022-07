Neuer Abschnitt des Radwegs Budapest-Balaton bis zum Velence See fertiggestellt

Ein neues, 32,6 km langes Teilstück des Budapest-Balaton-Radweges wurde fertiggestellt, so dass der Radweg nun den Velence See erreicht, teilte der nationale Infrastrukturentwickler am Mittwoch mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der erste Abschnitt zwischen Budapest und Etyek wurde im Juni für den Verkehr freigegeben. Die Investition umfasste die Pflasterung von 18 km bestehender Wirtschaftswege, die von landwirtschaftlichen Fahrzeugen und Radfahrern gemeinsam genutzt werden sollen. In der Nähe von Pázmánd wurde eine neue Brücke über den Bágyom-Bach gebaut. Andere Straßen wurden instand gesetzt und Radwege angelegt. Ein neuer 1,9 km langer Radweg wurde zwischen Nadap und Velence gebaut. Die Investition kostete 2,7 Milliarden Forint (6,7 Mio. EUR).