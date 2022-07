Kriminelle Verdächtige mit internationalem Haftbefehl in Ungarn festgenommen

Ein ungarischer Mann, der zu den 50 meistgesuchten Verdächtigen der Polizei gehört, wurde in den USA verhaftet, während in einem anderen Fall ein mit internationalem Haftbefehl gesuchter britischer Staatsbürger in Ungarn gefasst wurde, teilten die ungarischen Strafverfolgungsbehörden am Dienstag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der 46-jährige Mann aus Békéscsaba wurde in Florida festgenommen, den die Behörden seit 2019 gesucht hatten. Ein europäischer Haftbefehl wurde 2020 und ein internationaler 2021 ausgestellt, teilte das Nationale Ermittlungsbüro auf police.hu mit. Das Verbrechen des Verdächtigen wurde nicht genannt. Ein US-Gericht wird darüber entscheiden, ob der am 21. Juli festgenommene Mann ausgeliefert werden soll. Unterdessen erließen die britischen Behörden einen internationalen Haftbefehl gegen einen 36-jährigen Briten, der verdächtigt wurde, 2019 in einem Londoner Hotel eine Prostituierte missbraucht, erwürgt und ausgeraubt zu haben. Die ungarischen Strafverfolgungsbehörden verhafteten den Mann am 22. Juli im 6. Bezirk von Budapest in Zusammenarbeit mit ihren britischen Kollegen, wie die Polizei mitteilte.