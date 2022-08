Szijjártó: „Dramatische Auswirkungen des Ukraine-Krieges sind weltweit spürbar“

Die „dramatischen Auswirkungen“ des Krieges in der Ukraine sind auf der ganzen Welt zu spüren, sagte der ungarische Außenminister am Dienstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Péter Szijjártó sagte auf Facebook, dass „der Krieg und die damit verbundenen Sanktionen außergewöhnliche Herausforderungen für die Weltwirtschaft darstellen, insbesondere für die Sicherheit der Energieversorgung.“ Die Energiepreise schießen in die Höhe, die Versorgungsketten sind mit Unterbrechungen konfrontiert und die bisher stabilen Energieversorgungslinien werden immer unsicherer, sagte er. Am Rande einer Konferenz zur Überprüfung des Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen in New York traf Szijjártó mit seinem jordanischen Amtskollegen Ayman Safadi zusammen und sie waren sich einig, dass eine Verlängerung des Krieges noch schlimmere Folgen haben würde.

„Das Schlimmste liegt noch vor uns“, warnte Szijjártó. Szijjártó und Safadi stimmten auch darin überein, dass sich die internationalen Friedensbemühungen ausschließlich darauf konzentrieren sollten, so bald wie möglich ein Friedensabkommen zu schließen. Szijjártó sagte, sie seien sich auch einig, dass es ein fataler Fehler wäre, die Kommunikationskanäle abzuschneiden, da dies Friedensverhandlungen unmöglich machen würde. Szijjártó bekräftigte die Position Ungarns, das einen sofortigen Waffenstillstand und die unverzügliche Aufnahme von Friedensgesprächen fordert.