Péter Szijjártó führt Gespräche mit Sergej Lawrow in New York

Außenminister Péter Szijjártó hat am Dienstag in New York mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow über den Krieg in der Ukraine und die bilateralen Beziehungen gesprochen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Szijjártó sagte Reportern nach dem Treffen, Ungarn wolle Frieden, da es seit zweieinhalb Jahren im Schatten des Krieges lebe und von den negativen Auswirkungen des Konflikts direkt betroffen sei. Szijjártó sagte, die Strategie des Westens sei „gescheitert“, denn „ungeachtet der Waffenlieferungen, ungeachtet der Sanktionen“ habe sich die Lage auf dem Schlachtfeld nicht so entwickelt, wie die Europäer und Amerikaner gehofft hätten. „Wenn diese Strategie also gescheitert ist, brauchen wir eine neue Strategie“, sagte er. „Wenn es auf dem Schlachtfeld keine Lösung gibt, muss die Lösung vom Verhandlungstisch kommen“. Dies erfordere diplomatische Kanäle, ohne die „es sehr, sehr kompliziert sein wird, irgendeine Art von Lösung zu erreichen.“ Szijjártó sagte, er und Lawrow hätten auch bilaterale Themen angesprochen, darunter die Modernisierung des ungarischen Atomkraftwerks Paks. Zur Frage der Öl- und Gasversorgung sagte Szijjártó, dass die Gaslieferungen reibungslos verliefen, Lukoil jedoch derzeit kein Öl über die Ukraine nach Ungarn liefere und man sich um eine rechtliche Lösung bemühe, um die Lieferungen wieder aufzunehmen.