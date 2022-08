Die wichtigsten Antworten rund ums Boxspringbett

Neben der klassischen Matratze und dem Wasserbett hat sich das Boxspringbett als eine dritte Bettenkategorie etabliert. Insbesondere in Hotels gehört das Boxspringbett längst zum gängigen Standard. Und auch in privaten Schlafzimmern erfreut es sich wachsender Beliebtheit. Grund genug, die Antworten auf die wichtigsten Fragen einmal zusammenzufassen.

Was ist ein Boxspringbett überhaupt?

Die Bezeichnung dieses Bettes leitet sich aus der englischen Sprache ab und ließe sich wörtlich mit „Kisten-Feder-Bett“ übersetzen. Damit ist der Aufbau des Bettes auch bereits benannt: Das Boxspringbett besitzt keinen klassischen Lattenrost oder einen Sprungrahmen, sondern basiert auf einer Unterbox mit Federkern, auf der eine Matratze aufliegt. Oftmals bildet eine Schaumauflage die oberste Schicht. Ganz gleich, ob es sich um ein Boxspringbett 160×200 oder um eines in einem anderen Format handelt, das Aufbauschema des Bettes ist in jedem Fall gleich.

Was sind die Vorteile eines Boxspringbettes?

Ein Boxspringbett bietet zahlreiche Vorteile gegenüber anderen Bettvariationen. Die folgenden Gründe sind dafür ausschlaggebend, dass das Boxspringbett 180×200 daheim wie im Hotel so hochgeschätzt wird.

Langlebigkeit: Während eine klassische Matratze nach wenigen Jahren durchgelegen ist, kann man das Boxspringbett deutlich länger verwenden. Der Grund dafür ist, dass das Körpergewicht besser verteilt wird und sich deshalb keine Liegekuhlen bilden können.

Stabilität: Durch die Art des Aufbaus kann ein Boxspringbett auch ein höheres Gewicht deutlich besser tragen als ein Bett mit anderer Matratze. Knarzende oder quietschende Geräusche bei Bewegungen muss man beim Boxspringbett nicht befürchten.

Gelenk- und Rückenfreundlichkeit: Aufgrund der exzellenten Gewichtsverteilung bieten Boxspringbetten einen ebensolchen Schlafkomfort. Insbesondere die Wirbelsäule wird entlastet, das Boxspringbett wirkt Rückenschmerzen also deutlich entgegen.

Hygiene: Während der Nacht verliert jeder Mensch durch das Schwitzen mindestens einen halben Liter an Flüssigkeit. Boxspringbetten sind so konzipiert, dass die Luft gut zirkulieren kann und Feuchtigkeit abgeleitet wird.

Konfigurierbarkeit: Während das Bettgestell bei anderen Betten vorgibt, wie die Matratze beschaffen sein muss, ist es bei einem Boxspringbett andersherum: Das Bett wird um die Liegefläche herum konfiguriert, man kann die Form und das Design von Kopf- und Seitengteilen also ganz nach eigenem Gusto auswählen.

Welche Qualitätsunterschiede gibt es bei Boxspringbetten?

Neben den echten Boxspringbetten findet man vor allem im Internet zahlreiche Angebote für Betten in Boxspringoptik. Diese Modelle besitzen zwar den charakteristischen Kasten als Unterbau, darin findet sich allerdings nicht der für Federung, Stabilität und Liegekomfort erforderliche Boxspring. Ein vollständiges Boxspringbett besitzt immer den Boxspring und eine darauf aufliegende Matratze. Auch ein Topper, also die oberste Auflage, ist bei hochwertigen Boxspringbetten Standard. Dieser sollte aus formstabilem Qualitätsschaum bestehen. Üblicherweise kann man die Liegefläche so konfigurieren, dass sie genau den gewünschten Härtegrad besitzt.

Doch nicht nur die Liegefläche kann individuell angepasst werden. Auch Kopf- und Seitengteil des Bettes sollten nach eigenen Vorstellungen konfigurierbar sein. Hier kommt es ebenfalls auf Qualität an. Stabiles, wertiges Holz, manchmal auch ebensolche Kunststoffe sind ebenso pflegeleicht und langlebig wie Matratze und Boxspring.

Übrigens informieren Qualitätshersteller ausführlich über die Eigenschaften ihrer Boxspringbetten. Hier kann man näheres über die im Boxspring genutzten Federn erfahren und sich auch über die Beschaffenheit der darauf aufliegenden Matratze informieren. Kann man hingegen nur wenige oder gar keine Einzelheiten in Erfahrung bringen, ist besondere Vorsicht angebracht. Im Zweifel sollte man das vermeintliche Schnäppchen also lieber nicht erwerben. Denn wer billig kauft, kauft bekanntlich doppelt.

Was kostet ein Boxspringbett?

Grundsätzlich gilt: Ein Boxspringbett kostet mehr als eine klassische Matratze. Allerdings muss man bedenken, dass man hier nicht nur die Liegefläche, sondern das komplette Möbel erwirbt. Einige Möbel-Discounter bieten Boxspringbetten bereits zum Preis von weniger als 2.000.000 Forint an. Boxspringbetten von mittlerer Qualität kosten allerdings ungefähr das Doppelte, für Top-Produkte kann man sogar den vierfachen Preis hinblättern.