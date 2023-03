Ungarn unterstützt die am wenigsten entwickelten Länder

Ungarn ist bereit, weiterhin einen fairen Anteil an der Unterstützung der am wenigsten entwickelten Länder der Welt zu übernehmen, um deren Stabilität zu stärken und zukünftige Migrationswellen zu verhindern, sagte der Außenminister am Dienstag in Katar – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Péter Szijjártó sagte auf einer UN-Konferenz in Doha, dass die negativen Auswirkungen des Krieges in der benachbarten Ukraine Ungarn direkt betreffen, so das Ministerium in einer Erklärung. Die Folgen des Krieges seien zwar regional, aber weltweit spürbar, fügte er hinzu. Er sagte, dass der Krieg die Fragilität des bestehenden internationalen Systems verdeutlicht habe, wobei ernsthafte Herausforderungen in der globalen Nahrungsmittel- und Energieversorgung aufgetaucht seien, die zu Sicherheitsrisiken führen könnten. „Nahrungsmittelknappheit und steigende Energiepreise könnten zu ernsthaften Sicherheitsrisiken in Ländern mit niedrigem Entwicklungsstand und mangelnder Stabilität führen“, sagte er. Dies könne leicht zur Ausbreitung extremer Ideologien und eines wachsenden Gefühls der Gefahr führen, die zu den Hauptauslösern für die massenhafte illegale Migration gehörten, sagte er.

Europa sei mit ernsthaften Sicherheitsrisiken aus dem Osten konfrontiert und würde eine Herausforderung aus dem Süden in Form von verstärkter illegaler Migration kaum bewältigen können, fügte er hinzu. „Angesichts des Krieges in der Ukraine ist es wichtiger denn je, die am wenigsten entwickelten Länder zu unterstützen, um weitere Massenwellen illegaler Migration zu verhindern“, sagte er.