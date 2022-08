Industrieproduktion in Ungarn im Juni um 1,5 Prozent gestiegen

Die Industrieproduktion in Ungarn ist im Juni um 1,5 % auf Jahresbasis gestiegen, teilte das Statistische Zentralamt (KSH) am Freitag in einer ersten Auswertung der Daten mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Bereinigt um die Anzahl der Arbeitstage stieg die Industrieproduktion im Vergleich zum Juni 2021 um 4,8 %, so das KSH. Im Vergleich zum Vormonat stieg die Produktion im Juni um saison- und arbeitstäglich bereinigte 0,6 %. KSH sagte, dass die Produktion der größten Segmente des verarbeitenden Gewerbes in Ungarn im Laufe des Monats anstieg, in geringerem Maße in den Segmenten Kraftfahrzeuge und Computer, Elektronik und optische Geräte, und in größerem Maße im Segment Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren. Die Produktion der „meisten anderen“ Segmente des verarbeitenden Gewerbes ging zurück, so der Bericht weiter. Im Zeitraum Januar-Juni stieg die Industrieproduktion um 5,1 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Der Chefanalyst der ING Bank, Péter Virovácz, erklärte, die neuen Daten zeigten, dass die Industrieproduktion wieder auf das Niveau vom Jahresanfang zurückgekehrt sei, was darauf hindeute, dass die kriegsbedingten Unterbrechungen der Lieferkette in den Griff zu bekommen seien. Er wies auf ein „außerordentlich hohes“ Maß an Unsicherheit hin, obwohl der PMI auf ein anhaltendes Wachstum des Sektors hinweist.

Der leitende Analyst der Magyar Bankholding, Gergely Suppan, stellte fest, dass die Industrieproduktion im Juni gegenüber dem Tiefpunkt im April 2020, dem Beginn der Coronavirus-Krise, um mehr als 71 % gestiegen war, fügte jedoch hinzu, dass sich das Wachstum im zweiten Quartal gegenüber dem ersten Quartal etwas verlangsamt habe. Ungarns Wirtschaft könnte mittelfristig von den Investitionen von BMW und Mercedes sowie von einer Erhöhung der Kapazitäten in der Verteidigungsindustrie „erheblich profitieren“, sagte er.